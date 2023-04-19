Роскомнадзор утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды

Критерии ЛГБТ-пропаганды опубликованы на сайте правовой информации
Министерство юстиций зарегистрировало приказ Роскомнадзора о критериях ЛГБТ-пропаганды. Он будет действовать с 1 сентября 2023 года до 2029 года. Приказ опубликован на портале правовой информации.
В реестр запрещенных сайтов попадут ресурсы, на которых пропагандируются нетрадиционные сексуальные ценности, педофилия и смена пола. Согласно
- допускается сексуальное влечение к несовершеннолетним;
- убеждается привлекательность нетрадиционных сексуальных отношений. Чтобы попасть под блокировку сайт должен вызывать интерес к видам связи и приводит аргументы, которые обосновывают преимущества над традиционными;
- создаются искаженные представления о социальной равноценности традиционных и других видах отношений;
- пропагандируется смена пола.
В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Максимальный штраф для физических лиц составляет до 800 тысяч рублей, для юридических — до 10 миллионов.
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