Роскомнадзор утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды

19 апреля 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Критерии ЛГБТ-пропаганды опубликованы на сайте правовой информации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство юстиций зарегистрировало приказ Роскомнадзора о критериях ЛГБТ-пропаганды. Он будет действовать с 1 сентября 2023 года до 2029 года. Приказ опубликован на портале правовой информации. В реестр запрещенных сайтов попадут ресурсы, на которых пропагандируются нетрадиционные сексуальные ценности, педофилия и смена пола. Согласно документу , Роскомнадзор будет блокировать сайты, где: допускается сексуальное влечение к несовершеннолетним;

убеждается привлекательность нетрадиционных сексуальных отношений. Чтобы попасть под блокировку сайт должен вызывать интерес к видам связи и приводит аргументы, которые обосновывают преимущества над традиционными;

создаются искаженные представления о социальной равноценности традиционных и других видах отношений;

пропагандируется смена пола. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Максимальный штраф для физических лиц составляет до 800 тысяч рублей, для юридических — до 10 миллионов.

Министерство юстиций зарегистрировало приказ Роскомнадзора о критериях ЛГБТ-пропаганды. Он будет действовать с 1 сентября 2023 года до 2029 года. Приказ опубликован на портале правовой информации. В реестр запрещенных сайтов попадут ресурсы, на которых пропагандируются нетрадиционные сексуальные ценности, педофилия и смена пола. Согласно документу, Роскомнадзор будет блокировать сайты, где: В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Максимальный штраф для физических лиц составляет до 800 тысяч рублей, для юридических — до 10 миллионов.