18 апреля 2023
17 апреля 2023

В Новом Уренгое ищут актеров для постановки боев ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Для постановки требуется около 150 актеров — советские солдаты, медсестры, гитлеровские захватчики
Для постановки требуется около 150 актеров — советские солдаты, медсестры, гитлеровские захватчики Фото:

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) ищут актеров для военно-исторической реконструкции. Для мероприятия, которое пройдет 28 мая, необходимо 150 актеров, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Для постановки требуется около 150 актеров — советские солдаты, медсестры, гитлеровские захватчики. Возраст — от 18 до 60 лет. Есть ограничения — татуировки на видных частых тела, пирсинг, длинные и крашеные волосы у мужчин», — говорится в сообщении.

Мероприятие планируется провести на территории лесотундры возле клуба «Стрелец». Для полной картины через реку установят понтонную переправу. Для участников есть определенный сценарий, в котором будет битва, спасение раненых и взрыв моста.

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Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) ищут актеров для военно-исторической реконструкции. Для мероприятия, которое пройдет 28 мая, необходимо 150 актеров, сообщили в пресс-службе муниципалитета. «Для постановки требуется около 150 актеров — советские солдаты, медсестры, гитлеровские захватчики. Возраст — от 18 до 60 лет. Есть ограничения — татуировки на видных частых тела, пирсинг, длинные и крашеные волосы у мужчин», — говорится в сообщении. Мероприятие планируется провести на территории лесотундры возле клуба «Стрелец». Для полной картины через реку установят понтонную переправу. Для участников есть определенный сценарий, в котором будет битва, спасение раненых и взрыв моста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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