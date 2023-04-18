В Новом Уренгое ищут актеров для постановки боев ВОВ

Для постановки требуется около 150 актеров — советские солдаты, медсестры, гитлеровские захватчики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) ищут актеров для военно-исторической реконструкции. Для мероприятия, которое пройдет 28 мая, необходимо 150 актеров, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Для постановки требуется около 150 актеров — советские солдаты, медсестры, гитлеровские захватчики. Возраст — от 18 до 60 лет. Есть ограничения — татуировки на видных частых тела, пирсинг, длинные и крашеные волосы у мужчин», — говорится в сообщении.

Мероприятие планируется провести на территории лесотундры возле клуба «Стрелец». Для полной картины через реку установят понтонную переправу. Для участников есть определенный сценарий, в котором будет битва, спасение раненых и взрыв моста.