В Подмосковье мать выбросила дочь из окна и убила себя

Мать четырехлетней девочки Наталья Стрижак в Балашихе выбросила ребенка из окна на козырек дома. После этого она убила себя.
«Тело 4-летней Полины найдено на козырьке дома», — сообщает telegram-канал «112». После того как мать выбросила ребенка из окна, она покончила с собой. Тело девочки нашли спустя почти сутки поиска.
В 2022 году Наталья приехала в Подмосковье из Луганска. Женщина страдала от посттравматического стрессового расстройства, уточнили в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Обновлено в 13:32
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