В Подмосковье мать выбросила дочь из окна и убила себя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенок выпал из окна на козырек дома
Ребенок выпал из окна на козырек дома Фото:

Мать четырехлетней девочки Наталья Стрижак в Балашихе выбросила ребенка из окна на козырек дома. После этого она убила себя.

«Тело 4-летней Полины найдено на козырьке дома», — сообщает telegram-канал «112». После того как мать выбросила ребенка из окна, она покончила с собой. Тело девочки нашли спустя почти сутки поиска.

В 2022 году Наталья приехала в Подмосковье из Луганска. Женщина страдала от посттравматического стрессового расстройства, уточнили в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Обновлено в 13:32

В ГСУ СК России по Московской области в своем telegram-канале подтвердили гибель девочки. На месте работают криминалисты.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мать четырехлетней девочки Наталья Стрижак в Балашихе выбросила ребенка из окна на козырек дома. После этого она убила себя. «Тело 4-летней Полины найдено на козырьке дома», — сообщает telegram-канал «112». После того как мать выбросила ребенка из окна, она покончила с собой. Тело девочки нашли спустя почти сутки поиска. В 2022 году Наталья приехала в Подмосковье из Луганска. Женщина страдала от посттравматического стрессового расстройства, уточнили в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обновлено в 13:32 В ГСУ СК России по Московской области в своем telegram-канале подтвердили гибель девочки. На месте работают криминалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...