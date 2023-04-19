В Подмосковье мать выбросила дочь из окна и убила себя

19 апреля 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Ребенок выпал из окна на козырек дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мать четырехлетней девочки Наталья Стрижак в Балашихе выбросила ребенка из окна на козырек дома. После этого она убила себя. «Тело 4-летней Полины найдено на козырьке дома», — сообщает telegram-канал «112». После того как мать выбросила ребенка из окна, она покончила с собой. Тело девочки нашли спустя почти сутки поиска. В 2022 году Наталья приехала в Подмосковье из Луганска. Женщина страдала от посттравматического стрессового расстройства, уточнили в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обновлено в 13:32 В ГСУ СК России по Московской области в своем telegram-канале подтвердили гибель девочки. На месте работают криминалисты.

Мать четырехлетней девочки Наталья Стрижак в Балашихе выбросила ребенка из окна на козырек дома. После этого она убила себя. «Тело 4-летней Полины найдено на козырьке дома», — сообщает telegram-канал «112». После того как мать выбросила ребенка из окна, она покончила с собой. Тело девочки нашли спустя почти сутки поиска. В 2022 году Наталья приехала в Подмосковье из Луганска. Женщина страдала от посттравматического стрессового расстройства, уточнили в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обновлено в 13:32 В ГСУ СК России по Московской области в своем telegram-канале подтвердили гибель девочки. На месте работают криминалисты.