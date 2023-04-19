Минюст США пожелал расширить свои полномочия по активам РФ

20 апреля 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

Госактивы России в США хотят отдать Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В министерстве юстиции США заявили о желании получить расширенные полномочия, связанные с передачей Украине государственных активов России. Об этом рассказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако. «Мы используем полномочия, которые дал нам конгресс, для передачи на пользу Украины активов олигархов, которые мы смогли арестовать и конфисковать. Честно говоря, нам бы хотелось расширить эти полномочия», — передает РИА Новости слова Монако с слушаний в сенате. Заместитель генпрокурора добавила к этому, что в министерстве также есть претензии к активам, которые блокируются при попытке обойти санкции. «Например, миллионы, которые мы арестовываем и конфискуем в связи с нарушениями экспортного контроля <…> Мы не можем передавать эти поступления Украине», — сказала Монако. После начала спецоперации Минфин США арестовало активы россиян на общую сумму в 58 миллиардов долларов за 2022 год и выразило готовность передать их Украине. 17 апреля этого года американское правительство разрешило передавать заблокированные финансы российских бизнесменов Киеву. председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что сейчас между странами ведутся переговоры по возврату замороженных активов.

В министерстве юстиции США заявили о желании получить расширенные полномочия, связанные с передачей Украине государственных активов России. Об этом рассказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако. «Мы используем полномочия, которые дал нам конгресс, для передачи на пользу Украины активов олигархов, которые мы смогли арестовать и конфисковать. Честно говоря, нам бы хотелось расширить эти полномочия», — передает РИА Новости слова Монако с слушаний в сенате. Заместитель генпрокурора добавила к этому, что в министерстве также есть претензии к активам, которые блокируются при попытке обойти санкции. «Например, миллионы, которые мы арестовываем и конфискуем в связи с нарушениями экспортного контроля <…> Мы не можем передавать эти поступления Украине», — сказала Монако. После начала спецоперации Минфин США арестовало активы россиян на общую сумму в 58 миллиардов долларов за 2022 год и выразило готовность передать их Украине. 17 апреля этого года американское правительство разрешило передавать заблокированные финансы российских бизнесменов Киеву. председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что сейчас между странами ведутся переговоры по возврату замороженных активов.