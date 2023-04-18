Набиуллина: ЦБ возвращает замороженные активы России

Эльвира Набиуллина рассказала, как ЦБ возвращает российские активы
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Россия ведет переговоры по возвращению замороженных на Запада из-за начала спецоперации активов. Об этом заявила председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина.
«ЦБ РФ продолжает работу по возвращению резервов в евро и долларах. Есть переговорная позиция по этому вопросу», — сказала Эльвира Набиуллина. Ее слова передает РИА Новости.
Ранее страны G7 сделали совместное заявление, о замороженных российских активах. В нем они подчеркнули, что вернут РФ ее замороженные активы только после конца СВО.
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