Набиуллина: ЦБ возвращает замороженные активы России

18 апреля 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина рассказала, как ЦБ возвращает российские активы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия ведет переговоры по возвращению замороженных на Запада из-за начала спецоперации активов. Об этом заявила председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина. «ЦБ РФ продолжает работу по возвращению резервов в евро и долларах. Есть переговорная позиция по этому вопросу», — сказала Эльвира Набиуллина. Ее слова передает РИА Новости. Ранее страны G7 сделали совместное заявление, о замороженных российских активах. В нем они подчеркнули, что вернут РФ ее замороженные активы только после конца СВО.

Россия ведет переговоры по возвращению замороженных на Запада из-за начала спецоперации активов. Об этом заявила председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина. «ЦБ РФ продолжает работу по возвращению резервов в евро и долларах. Есть переговорная позиция по этому вопросу», — сказала Эльвира Набиуллина. Ее слова передает РИА Новости. Ранее страны G7 сделали совместное заявление, о замороженных российских активах. В нем они подчеркнули, что вернут РФ ее замороженные активы только после конца СВО.