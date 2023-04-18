Набиуллина: ЦБ возвращает замороженные активы России

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Эльвира Набиуллина рассказала, как ЦБ возвращает российские активы
Эльвира Набиуллина рассказала, как ЦБ возвращает российские активы Фото:
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Россия ведет переговоры по возвращению замороженных на Запада из-за начала спецоперации активов. Об этом заявила председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина.

«ЦБ РФ продолжает работу по возвращению резервов в евро и долларах. Есть переговорная позиция по этому вопросу», — сказала Эльвира Набиуллина. Ее слова передает РИА Новости.

Ранее страны G7 сделали совместное заявление, о замороженных российских активах. В нем они подчеркнули, что вернут РФ ее замороженные активы только после конца СВО.

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Россия ведет переговоры по возвращению замороженных на Запада из-за начала спецоперации активов. Об этом заявила председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина. «ЦБ РФ продолжает работу по возвращению резервов в евро и долларах. Есть переговорная позиция по этому вопросу», — сказала Эльвира Набиуллина. Ее слова передает РИА Новости. Ранее страны G7 сделали совместное заявление, о замороженных российских активах. В нем они подчеркнули, что вернут РФ ее замороженные активы только после конца СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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