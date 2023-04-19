Челябинцы посчитали, в какую сумму обходится им укус клеща

В Челябинске подсчитали сумму, в которую обходится укус клеща. Как рассказали 19 апреля в пресс-службе компании «Росгосстрах», в 2022 году челябинцам приходилось тратить до пяти тысяч рублей.
«Почти треть челябинцев (28%) получили помощь бесплатно. При этом четверть (24%) заплатили до двух тысяч рублей, а 18% — от двух до пяти тысяч. Еще у 2% горожан была страховка», — отметили в Росгосстрахе.
Выводы основаны на результатах опроса, который страховщики провели вместе с сервисом «Зарплата.ру». По данным исследования, лишь 71% после укуса сдали насекомое для исследования в лаборатории.
При этом после инцидента к врачу обратились 29% человек, экстренное лечение антибиотиками провели 20%, а 21% респондентов прошли экстренную профилактику противовирусными препаратами или иммуноглобулином.
Челябинцы рассказали, сколько времени им понадобилось, чтобы обезопасить себя после укуса клеща. Большинству, 61%, пришлось потратить всего два часа, которые они провели в государственном или частном медучреждении. У 12% горожан на проведение необходимых анализов и назначений ушло порядка двух дней.
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