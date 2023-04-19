Челябинцы посчитали, в какую сумму обходится им укус клеща

«Росгосстрах»: укус клеща в Челябинске обходится горожанам в 2-5 тысячи рублей

20 апреля 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Затраты на лечение при укусе клеща достигли в 2022 году пяти тысяч рублей Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU В Челябинске подсчитали сумму, в которую обходится укус клеща. Как рассказали 19 апреля в пресс-службе компании «Росгосстрах», в 2022 году челябинцам приходилось тратить до пяти тысяч рублей. «Почти треть челябинцев (28%) получили помощь бесплатно. При этом четверть (24%) заплатили до двух тысяч рублей, а 18% — от двух до пяти тысяч. Еще у 2% горожан была страховка», — отметили в Росгосстрахе. Выводы основаны на результатах опроса, который страховщики провели вместе с сервисом «Зарплата.ру». По данным исследования, лишь 71% после укуса сдали насекомое для исследования в лаборатории. При этом после инцидента к врачу обратились 29% человек, экстренное лечение антибиотиками провели 20%, а 21% респондентов прошли экстренную профилактику противовирусными препаратами или иммуноглобулином. Челябинцы рассказали, сколько времени им понадобилось, чтобы обезопасить себя после укуса клеща. Большинству, 61%, пришлось потратить всего два часа, которые они провели в государственном или частном медучреждении. У 12% горожан на проведение необходимых анализов и назначений ушло порядка двух дней.

В Челябинске подсчитали сумму, в которую обходится укус клеща. Как рассказали 19 апреля в пресс-службе компании «Росгосстрах», в 2022 году челябинцам приходилось тратить до пяти тысяч рублей. «Почти треть челябинцев (28%) получили помощь бесплатно. При этом четверть (24%) заплатили до двух тысяч рублей, а 18% — от двух до пяти тысяч. Еще у 2% горожан была страховка», — отметили в Росгосстрахе. Выводы основаны на результатах опроса, который страховщики провели вместе с сервисом «Зарплата.ру». По данным исследования, лишь 71% после укуса сдали насекомое для исследования в лаборатории. При этом после инцидента к врачу обратились 29% человек, экстренное лечение антибиотиками провели 20%, а 21% респондентов прошли экстренную профилактику противовирусными препаратами или иммуноглобулином. Челябинцы рассказали, сколько времени им понадобилось, чтобы обезопасить себя после укуса клеща. Большинству, 61%, пришлось потратить всего два часа, которые они провели в государственном или частном медучреждении. У 12% горожан на проведение необходимых анализов и назначений ушло порядка двух дней.