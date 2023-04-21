Беспилотник ВСУ упал на дом в Брянской области

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Беспилотник ВСУ атаковал дом в Брянске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом упал беспилотник. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что пострадавших нет, но имеются частичные разрушения дома. На месте работают оперативные службы.

Украина активно атакует приграничные российские территории. Например, 16 апреля был обнаружен беспилотник со взрывчаткой в Брянске.

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В Брянской области из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом упал беспилотник. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. «В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что пострадавших нет, но имеются частичные разрушения дома. На месте работают оперативные службы. Украина активно атакует приграничные российские территории. Например, 16 апреля был обнаружен беспилотник со взрывчаткой в Брянске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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