Беспилотник ВСУ упал на дом в Брянской области

Беспилотник ВСУ атаковал дом в Брянске Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом упал беспилотник. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что пострадавших нет, но имеются частичные разрушения дома. На месте работают оперативные службы.

Украина активно атакует приграничные российские территории. Например, 16 апреля был обнаружен беспилотник со взрывчаткой в Брянске.