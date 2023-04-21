Беспилотник ВСУ упал на дом в Брянской области

Беспилотник ВСУ атаковал дом в Брянске
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Брянской области из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом упал беспилотник. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник», —
Украина активно атакует приграничные российские территории. Например, 16 апреля был обнаружен беспилотник со взрывчаткой в Брянске.
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