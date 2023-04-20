20 апреля 2023

Из Челябинска в Москву запустят четыре новых рейса

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Боинг-777 в Челябинском аэропорту. Челябинск, шасси, боинг-777-200
С 15 мая из Челябинска в аэропорт Внуково «будут организованы четыре перелета в неделю Фото:

Из Челябинска возобновляют авиарейсы компании «Азимут» в аэропорт Внуково Москвы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона.

«Возобновляются полеты из Челябинска в аэропорт Внуково. Билеты уже в продаже», — сообщили в министерстве.

Первый рейс отправится 15 мая. Авиакомпания «Азимут» организует четыре перелета в неделю.

Авиакомпания «Россия» в 2022 году запустила дополнительный рейс из Челябинска в Москву аэропорт Внуково. Первый полет по новому маршруту выполнили 10 ноября.

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Из Челябинска возобновляют авиарейсы компании «Азимут» в аэропорт Внуково Москвы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «Возобновляются полеты из Челябинска в аэропорт Внуково. Билеты уже в продаже», — сообщили в министерстве. Первый рейс отправится 15 мая. Авиакомпания «Азимут» организует четыре перелета в неделю. Авиакомпания «Россия» в 2022 году запустила дополнительный рейс из Челябинска в Москву аэропорт Внуково. Первый полет по новому маршруту выполнили 10 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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