Из Челябинска в Москву запустят четыре новых рейса

С 15 мая из Челябинска в аэропорт Внуково «будут организованы четыре перелета в неделю
Из Челябинска возобновляют авиарейсы компании «Азимут» в аэропорт Внуково Москвы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона.
«Возобновляются полеты из Челябинска в аэропорт Внуково. Билеты уже в продаже», — сообщили в министерстве.
Первый рейс отправится 15 мая. Авиакомпания «Азимут» организует четыре перелета в неделю.
Авиакомпания «Россия» в 2022 году запустила дополнительный рейс из Челябинска в Москву аэропорт Внуково. Первый полет по новому маршруту выполнили 10 ноября.
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