Из Челябинска в Москву с 10 ноября запустят новый авиарейс

Для нового рейса в Москву озвучили расписание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиакомпания «Россия» в соответствии с расширением полетной программы согласовала расписание для дополнительного рейса в Москву из Челябинска. Как URA.RU уточнили в пресс-службе челябинского аэропорта Баландино, приземляться самолеты будут во Внуково.

«Первый рейс по маршруту Челябинск—Москва авиакомпания „Россия“ выполнит уже в этот четверг, 10 ноября. Точка прибытия — аэропорт Внуково», — уточнили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Рейсы будут выполняться ежедневно на самолете Airbus A319. Время в полете составит 2 часа 30 минут. Отправление из Челябинска намечено на 16:15 по уральскому времени, прибытие в Москву — в 17:05 московского времени. На обратном пути отправка бортов будет производиться в 10:45 по московскому времени, а приземление в Челябинске — в 15:15 по уральскому времени.

Как отметили в челябинском аэропорту, кроме рейсов в Москву полетная программа «России» из Челябинска включает полеты в Санкт-Петербург. В октябре пассажиропоток в этот город на 70% превысил показатели 2021 года, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Челябинский аэропорт перешел на работу по зимнему расписанию. Оно предполагает запуск ряда новых рейсов за рубеж и по России.