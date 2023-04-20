20 апреля 2023

Прокуратура ХМАО наказала дочку «Роснефти» за вред природе

© Служба новостей «URA.RU»
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В исковом заявлении прокурор потребовал возместить нанесенный лесу ущерб Фото:

Природоохранная прокуратура ХМАО подала в суд на «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») из-за загрязнения окружающей среды. На сайте ведомства сообщается, что нефтяники нанесли ущерб землям лесного фонда в Нижневартовском районе.

«Установлено, что в результате деятельности АО „Самотлорнефтегаз“ на Самотлорском месторождении нефти в Нижневартовском районе допущено загрязнение земель лесного фонда. Природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал возместить причиненный ущерб», — указано на портале прокуратуры.

Предприятие выполнило требование прокурора. «Самотлорнефтегаз» выплатил компенсацию за нанесенный лесу вред.

Ранее URA.RU писало, что на месторождении «Самотлорнефтегаза» произошел порыв нагнетательной скважины. По свидетельству очевидцев, из-под снега извергался фонтан грязной воды.

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Природоохранная прокуратура ХМАО подала в суд на «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») из-за загрязнения окружающей среды. На сайте ведомства сообщается, что нефтяники нанесли ущерб землям лесного фонда в Нижневартовском районе. «Установлено, что в результате деятельности АО „Самотлорнефтегаз“ на Самотлорском месторождении нефти в Нижневартовском районе допущено загрязнение земель лесного фонда. Природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал возместить причиненный ущерб», — указано на портале прокуратуры. Предприятие выполнило требование прокурора. «Самотлорнефтегаз» выплатил компенсацию за нанесенный лесу вред. Ранее URA.RU писало, что на месторождении «Самотлорнефтегаза» произошел порыв нагнетательной скважины. По свидетельству очевидцев, из-под снега извергался фонтан грязной воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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