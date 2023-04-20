Прокуратура ХМАО наказала дочку «Роснефти» за вред природе

В исковом заявлении прокурор потребовал возместить нанесенный лесу ущерб Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Природоохранная прокуратура ХМАО подала в суд на «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») из-за загрязнения окружающей среды. На сайте ведомства сообщается, что нефтяники нанесли ущерб землям лесного фонда в Нижневартовском районе.

«Установлено, что в результате деятельности АО „Самотлорнефтегаз“ на Самотлорском месторождении нефти в Нижневартовском районе допущено загрязнение земель лесного фонда. Природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал возместить причиненный ущерб», — указано на портале прокуратуры.

Предприятие выполнило требование прокурора. «Самотлорнефтегаз» выплатил компенсацию за нанесенный лесу вред.

Ранее URA.RU писало, что на месторождении «Самотлорнефтегаза» произошел порыв нагнетательной скважины. По свидетельству очевидцев, из-под снега извергался фонтан грязной воды.