Челябинский губернатор дал спецпоручения ко Дню Победы

21 апреля 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поручил усилить безопасность в праздники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 апреля во время заседание комитета по подготовке к празднованию Дня Победы озвучил ряд вопросов, которые необходимо решить к празднику. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, основной упор был сделан на обеспечение безопасности жителей в праздники. «Нужно, безусловно, обеспечить бдительность и организованность. Повысить безопасность на мероприятиях», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, главам муниципалитетов необходимо проверить, в каких условиях живут ветераны войны, оказать им поддержку. При этом он подчеркнул, что необходимо оказывать такую поддержку на протяжении всего года. «Многие ветераны уже в силу возраста не могут активно участвовать в торжественных мероприятиях — надо обязательно поздравить их дома. А тем, у кого есть силы и желание, нужно помочь организационно, обеспечить транспорт, создать комфортные условия для участия в праздничных мероприятиях, прошу отдельно обратить на это внимание», — подытожил Текслер. На этом же заседании комитета Текслер анонсировал выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда. Все они единовременно получат по 20 тысяч рублей. Ранее Текслер уже проводил совещание по вопросам празднования 9 мая с главами городов и районов. Тогда им было поручено начать подготовку к празднику, привести в порядок все памятники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 апреля во время заседание комитета по подготовке к празднованию Дня Победы озвучил ряд вопросов, которые необходимо решить к празднику. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, основной упор был сделан на обеспечение безопасности жителей в праздники. «Нужно, безусловно, обеспечить бдительность и организованность. Повысить безопасность на мероприятиях», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, главам муниципалитетов необходимо проверить, в каких условиях живут ветераны войны, оказать им поддержку. При этом он подчеркнул, что необходимо оказывать такую поддержку на протяжении всего года. «Многие ветераны уже в силу возраста не могут активно участвовать в торжественных мероприятиях — надо обязательно поздравить их дома. А тем, у кого есть силы и желание, нужно помочь организационно, обеспечить транспорт, создать комфортные условия для участия в праздничных мероприятиях, прошу отдельно обратить на это внимание», — подытожил Текслер. На этом же заседании комитета Текслер анонсировал выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда. Все они единовременно получат по 20 тысяч рублей. Ранее Текслер уже проводил совещание по вопросам празднования 9 мая с главами городов и районов. Тогда им было поручено начать подготовку к празднику, привести в порядок все памятники.