Тюменские банки ждут небывалую прибыль по итогам апреля

В Тюмени спрос на ипотеку вырос в три раза

21 апреля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Финансисты надеются заработать на ипотечных продуктах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В тюменских банках прогнозируют повышение прибыли по ипотечным программам минимум в три раза по итогам апреля 2023 года. О резком скачке спроса рассказал URA.RU на правах анонимности финансовый аналитик одного из крупных тюменских коммерческих банков. «Мы видим сейчас какой-то нереальный наплыв желающих взять ипотеку — на квартиру, на индивидуальное строительство. Очень много сейчас льготных программ и очень много изменений, мы конечно ждали повышения спроса, но не в таком объеме. Если в последние десять дней апреля спрос будет держаться, наша прибыль в ипотечном направлении будет выше прошлогодней минимум в три раза», — пояснил URA.RU источник. Он пояснил, что взрывной рост спроса вызван, в основном, изменениями, которые в последние месяцы ввели Центробанк и Минстрой. В частности, на количество обращений в банки повлияли отмена околонулевой ипотеки от застройщика, а так же распространение льготных ипотечных программ на индивидуальное строительство. «Те, кто раньше сомневался, теперь уже больше не сомневаются и приходят за кредитом», — добавил собеседник URA.RU. Ранее агентство рассказало, что из-за последних решений Минстроя в Тюмени выросли цены на загородную недвижимость. Средний рост, по оценкам экспертов, составил около 18-20%.

В тюменских банках прогнозируют повышение прибыли по ипотечным программам минимум в три раза по итогам апреля 2023 года. О резком скачке спроса рассказал URA.RU на правах анонимности финансовый аналитик одного из крупных тюменских коммерческих банков. «Мы видим сейчас какой-то нереальный наплыв желающих взять ипотеку — на квартиру, на индивидуальное строительство. Очень много сейчас льготных программ и очень много изменений, мы конечно ждали повышения спроса, но не в таком объеме. Если в последние десять дней апреля спрос будет держаться, наша прибыль в ипотечном направлении будет выше прошлогодней минимум в три раза», — пояснил URA.RU источник. Он пояснил, что взрывной рост спроса вызван, в основном, изменениями, которые в последние месяцы ввели Центробанк и Минстрой. В частности, на количество обращений в банки повлияли отмена околонулевой ипотеки от застройщика, а так же распространение льготных ипотечных программ на индивидуальное строительство. «Те, кто раньше сомневался, теперь уже больше не сомневаются и приходят за кредитом», — добавил собеседник URA.RU. Ранее агентство рассказало, что из-за последних решений Минстроя в Тюмени выросли цены на загородную недвижимость. Средний рост, по оценкам экспертов, составил около 18-20%.