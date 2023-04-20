В Тюмени из-за высокого спроса резко подорожала загородная недвижимость. Инсайд

21 апреля 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Риэлторы отмечают рост цены на коттеджи в среднем на 20% Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени цены на загородную недвижимость из-за высокого спроса и доступности такого вида жилья за последний месяц выросли в среднем на 18-20%. Об этом URA.RU рассказал источник в сообществе риэлторов Тюменской области. «Мы отмечаем сейчас небывалый рост цены в рекордно короткие сроки. Грубо говоря, коттедж, который раньше можно было приобрести за шесть млн рублей, сейчас стоит уже больше семи. Это логичный ответ рынка: растет спрос — растет цена. И хотя многим кажется это не совсем обоснованным, правила тут обычно диктует именно продавец», — пояснил URA.RU источник. Он так же отметил, что высокий спрос связан, в первую очередь, с распространением большинства льготных ипотечных программ на индивидуальное жилье. Кроме того, на цену влияет и наступление «высокого сезона». «К лету спрос всегда немного повышался, и цена тоже, но в этом году обычного для осени спада спроса, скорее всего, не будет, и цены продолжат расти», — предположил собеседник URA.RU. Ранее агентство рассказало, что теперь тюменцы могут не только купить, но и построить загородный дом с использованием льготной ипотеки. Кроме того, строить дом по льготной ипотеке теперь можно даже с привлечением подрядчиков.

В Тюмени цены на загородную недвижимость из-за высокого спроса и доступности такого вида жилья за последний месяц выросли в среднем на 18-20%. Об этом URA.RU рассказал источник в сообществе риэлторов Тюменской области. «Мы отмечаем сейчас небывалый рост цены в рекордно короткие сроки. Грубо говоря, коттедж, который раньше можно было приобрести за шесть млн рублей, сейчас стоит уже больше семи. Это логичный ответ рынка: растет спрос — растет цена. И хотя многим кажется это не совсем обоснованным, правила тут обычно диктует именно продавец», — пояснил URA.RU источник. Он так же отметил, что высокий спрос связан, в первую очередь, с распространением большинства льготных ипотечных программ на индивидуальное жилье. Кроме того, на цену влияет и наступление «высокого сезона». «К лету спрос всегда немного повышался, и цена тоже, но в этом году обычного для осени спада спроса, скорее всего, не будет, и цены продолжат расти», — предположил собеседник URA.RU. Ранее агентство рассказало, что теперь тюменцы могут не только купить, но и построить загородный дом с использованием льготной ипотеки. Кроме того, строить дом по льготной ипотеке теперь можно даже с привлечением подрядчиков.