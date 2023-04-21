Что известно о новом командующем Тихоокеанским флотом

Виктор Лиина стал главнокомандующим Тихоокеанского флота 21 апреля Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Адмирал Виктор Лиина стал новым командующим Тихоокеанским флотом 21 апреля. До этого эту должность занимал адмирал Сергей Авакянц. URA.RU приводит главную информацию о профессиональной работе Лиина в ВМФ России.

Виктор Лиина родился 19 июня 1968 года в городе Печоры Псковской области. В 22 года он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания в Санкт-Петербурге. В 2006 году Лиина завершил обучение в Военно-морской академии.

После обучения он занимал руководящие должности в дивизии подводных лодок. Также он был заместителем командующего подводными силами Северного флота и командиром военно-морской базы в Северодвинске. К 2014 году он вступил в должность командующего войсками и силами на северо-востоке России. В том же году он поступил в академию Генерального штаба Вооруженных Сил России.

Первым заместителем командующего Черноморским флотом Лиина был назначен спустя 2 года, в 2016 году. С 2019 по 2021 год он занимал должность заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. К 2021 году он стал командующим Балтийским флотом.

Во время своей службы он был награжден тремя орденами. Среди них орден «За морские заслуги», «Нахимова» и «За военные заслуги». За свою карьеру он также получил ведомственные медали, сообщается на сайте Минобороны России.

Смена командующего Тихоокеанского флота не повлияет на боеготовность. Об этом рассказал Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов.

«Думаю, там все нормально. Авакянц нормальный адмирал, я его знал. И Лиина, <…>, он начинал лейтенантом, насколько я знаю, в БПК „Юмашев“. Так что не надо искать черную кошку в комнате, когда ее там нет», — заявил Блытов в интервью телеканалу «Царьград». Он также отметил, что флот — самостоятельная единица со своими задачами.