Власти Екатеринбурга раскрыли, что появится на пустыре у автовокзала

На пустыре возле Южного автовокзала в Екатеринбурге появится сквер или школа

21 апреля 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Участок в границах улиц 8 Марта, Щорса, Союзной и Циолковского пустует долгое время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На пустыре возле Южного автовокзала в Екатеринбурге не будут строить жилье. Там появится сквер или школа, заявил мэр города Алексей Орлов. Его слова цитирует пресс-служба администрации на официальном сайте. «Ко мне в социальных сетях обращаются с вопросом: что появится на месте пустыря напротив Южного автовокзала? Могу уверенно ответить, что строительства жилья на этом месте не запланировано. Здесь появится новая школа или сквер», — рассказал Орлов. Речь идет о территории бывшего Чкаловского рынка в квартале в границах улиц 8 Марта, Щорса, Союзной и Циолковского. Участок уже долгое время пустует, и среди горожан ходили слухи, что там будут строить жилье.

На пустыре возле Южного автовокзала в Екатеринбурге не будут строить жилье. Там появится сквер или школа, заявил мэр города Алексей Орлов. Его слова цитирует пресс-служба администрации на официальном сайте. «Ко мне в социальных сетях обращаются с вопросом: что появится на месте пустыря напротив Южного автовокзала? Могу уверенно ответить, что строительства жилья на этом месте не запланировано. Здесь появится новая школа или сквер», — рассказал Орлов. Речь идет о территории бывшего Чкаловского рынка в квартале в границах улиц 8 Марта, Щорса, Союзной и Циолковского. Участок уже долгое время пустует, и среди горожан ходили слухи, что там будут строить жилье.