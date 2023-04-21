Власти Екатеринбурга раскрыли, что появится на пустыре у автовокзала

На пустыре возле Южного автовокзала в Екатеринбурге появится сквер или школа
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Сквер возле Южного автовокзала. Екатеринбург, закрытая территория, жк das haus, забор, заброшенный сквер
Участок в границах улиц 8 Марта, Щорса, Союзной и Циолковского пустует долгое время Фото:

На пустыре возле Южного автовокзала в Екатеринбурге не будут строить жилье. Там появится сквер или школа, заявил мэр города Алексей Орлов. Его слова цитирует пресс-служба администрации на официальном сайте.

«Ко мне в социальных сетях обращаются с вопросом: что появится на месте пустыря напротив Южного автовокзала? Могу уверенно ответить, что строительства жилья на этом месте не запланировано. Здесь появится новая школа или сквер», — рассказал Орлов.

Речь идет о территории бывшего Чкаловского рынка в квартале в границах улиц 8 Марта, Щорса, Союзной и Циолковского. Участок уже долгое время пустует, и среди горожан ходили слухи, что там будут строить жилье.

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На пустыре возле Южного автовокзала в Екатеринбурге не будут строить жилье. Там появится сквер или школа, заявил мэр города Алексей Орлов. Его слова цитирует пресс-служба администрации на официальном сайте. «Ко мне в социальных сетях обращаются с вопросом: что появится на месте пустыря напротив Южного автовокзала? Могу уверенно ответить, что строительства жилья на этом месте не запланировано. Здесь появится новая школа или сквер», — рассказал Орлов. Речь идет о территории бывшего Чкаловского рынка в квартале в границах улиц 8 Марта, Щорса, Союзной и Циолковского. Участок уже долгое время пустует, и среди горожан ходили слухи, что там будут строить жилье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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