Власти Екатеринбурга раскрыли, что появится на пустыре у автовокзала

На пустыре возле Южного автовокзала в Екатеринбурге не будут строить жилье. Там появится сквер или школа, заявил мэр города Алексей Орлов. Его слова цитирует пресс-служба администрации на официальном сайте.
«Ко мне в социальных сетях обращаются с вопросом: что появится на месте пустыря напротив Южного автовокзала? Могу уверенно ответить, что строительства жилья на этом месте не запланировано. Здесь появится новая школа или сквер», — рассказал Орлов.
Речь идет о территории бывшего Чкаловского рынка в квартале в границах улиц 8 Марта, Щорса, Союзной и Циолковского. Участок уже долгое время пустует, и среди горожан ходили слухи, что там будут строить жилье.
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