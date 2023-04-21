Shot: в Курской области пограничники сбили украинский беспилотник с автомата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
Украинский беспилотник упал на окраине села Гуево Курской области (архивное фото) Фото:

Российские пограничники в Курской области сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа на окраине села Гуево с помощью автомата. В результате обошлось без разрушений и никто не пострадал.

По данным telegram-канала Shot, российские пограничники сбили украинский БПЛА с помощью автомата. Беспилотник упал в 500 метрах от границы России и Украины.

Агентство URA.RU направило запрос в Минобороны России с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские пограничники в Курской области сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа на окраине села Гуево с помощью автомата. В результате обошлось без разрушений и никто не пострадал. По данным telegram-канала Shot, российские пограничники сбили украинский БПЛА с помощью автомата. Беспилотник упал в 500 метрах от границы России и Украины. Агентство URA.RU направило запрос в Минобороны России с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...