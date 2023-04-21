Shot: в Курской области пограничники сбили украинский беспилотник с автомата

Украинский беспилотник упал на окраине села Гуево Курской области (архивное фото)
Российские пограничники в Курской области сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа на окраине села Гуево с помощью автомата. В результате обошлось без разрушений и никто не пострадал.
По данным telegram-канала Shot, российские пограничники сбили украинский БПЛА с помощью автомата. Беспилотник упал в 500 метрах от границы России и Украины.
Агентство URA.RU направило запрос в Минобороны России с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.
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