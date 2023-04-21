Аналитики Moneyplace отметили, что россияне стали меньше интересоваться сексом

22 апреля 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

На Wildberries и Ozon снизилась частота запросов на презервативы, считают аналитики маркетплейсов Moneyplace Фото: Размик Закарян © URA.RU Россияне стали меньше интересоваться товарами интимной сферы. Резкое падение в оборотах и продажах на Wildberries и Ozon в этом году показали игры и сувениры, съедобная косметика, эротическое белье, снизилась частота запросов на презервативы. Такие данные предоставили URA.RU аналитики маркетплейсов Moneyplace. «С января по апрель 2023 на Wildberries самое большое падение по обороту показывают: игры и сувениры (снижение на 74%), интимная съедобная косметика (-66%), фетиш и БДСМ (-63%). По количеству продаж: игры и сувениры (сокращение на 49%), интимная съедобная косметика (-48%), фетиш и БДСМ (-49%). На Ozon: игры и сувениры (на 62%), эротическое белье и костюмы (-47%), товары для БДСМ (-45%). Самое сильное падение частоты запросов отмечено на Wildberries в категории: презервативы ультратонкие (с начала года сокращение на 83%), презервативы Contex (на 76%), презервативы Unilatex (на 65%)», — отметили аналитики маркетплейсов Moneyplace. В беседе с URA.RU глава аналитического департамента Moneyplace Роман Мосолов связал снижение спроса к продуктам интимной сферы с затянувшимся стрессом и сокращением доходов. «Отсутствие роста доходов и повышение цен на продукты питания могут быть причиной падения продаж в этих категориях. Падение спроса на товары для взрослых связано с общим затянувшимся стрессом и высоким уровнем напряженности, которые влияют на потребительское поведение», — подчеркнул он. Контент-стратег диджитал агентства TexTerra Елена Королева связывает снижение спроса с изменением приоритетов у россиян. «Согласно данным Google Trends, популярность запросов по ключевым словам, связанным с интимными товарами, сократилась на 10-30% за год. Это говорит о том, что потребители стали более консервативными и осторожными в своих покупках. Вероятно, это связано с напряженной обстановкой в обществе, которая влияет на наше поведение,и приоритизацию потребностей. Однако важно понимать, что даже в такой ситуации есть возможность успешно стимулировать спрос на данную категорию товаров», — объяснила она URA.RU. Павел Литвак, один из старейших селлеров на маркетплейсах (с 2018 года) добавил, что ассортимент для покупателей оказался ограничен. «Для селлеров на маркетплейсах есть такое понятие как емкость ниши. Если в 2020—2022 году она была вакантной для входа, это был растущий тренд с умеренной конкуренцией, то далее в ней стала наблюдаться определенная монополизация сильными игроками, которые уже имеют большую степень доверия, узнаваемый бренд и как следствие лояльность покупателей. Те, у кого раньше вообще не было никаких товаров 18+, стали их активно скупать. За счет этого был сильный рост данной ниши. Сейчас покупатель переходит в другую стадию — из новичка в эксперта, поэтому начинают дополнять свои коллекции новыми товарами, но уже не скупают все подряд», — отметил он URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне стали меньше интересоваться товарами интимной сферы. Резкое падение в оборотах и продажах на Wildberries и Ozon в этом году показали игры и сувениры, съедобная косметика, эротическое белье, снизилась частота запросов на презервативы. Такие данные предоставили URA.RU аналитики маркетплейсов Moneyplace. «С января по апрель 2023 на Wildberries самое большое падение по обороту показывают: игры и сувениры (снижение на 74%), интимная съедобная косметика (-66%), фетиш и БДСМ (-63%). По количеству продаж: игры и сувениры (сокращение на 49%), интимная съедобная косметика (-48%), фетиш и БДСМ (-49%). На Ozon: игры и сувениры (на 62%), эротическое белье и костюмы (-47%), товары для БДСМ (-45%). Самое сильное падение частоты запросов отмечено на Wildberries в категории: презервативы ультратонкие (с начала года сокращение на 83%), презервативы Contex (на 76%), презервативы Unilatex (на 65%)», — отметили аналитики маркетплейсов Moneyplace. В беседе с URA.RU глава аналитического департамента Moneyplace Роман Мосолов связал снижение спроса к продуктам интимной сферы с затянувшимся стрессом и сокращением доходов. «Отсутствие роста доходов и повышение цен на продукты питания могут быть причиной падения продаж в этих категориях. Падение спроса на товары для взрослых связано с общим затянувшимся стрессом и высоким уровнем напряженности, которые влияют на потребительское поведение», — подчеркнул он. Контент-стратег диджитал агентства TexTerra Елена Королева связывает снижение спроса с изменением приоритетов у россиян. «Согласно данным Google Trends, популярность запросов по ключевым словам, связанным с интимными товарами, сократилась на 10-30% за год. Это говорит о том, что потребители стали более консервативными и осторожными в своих покупках. Вероятно, это связано с напряженной обстановкой в обществе, которая влияет на наше поведение,и приоритизацию потребностей. Однако важно понимать, что даже в такой ситуации есть возможность успешно стимулировать спрос на данную категорию товаров», — объяснила она URA.RU. Павел Литвак, один из старейших селлеров на маркетплейсах (с 2018 года) добавил, что ассортимент для покупателей оказался ограничен. «Для селлеров на маркетплейсах есть такое понятие как емкость ниши. Если в 2020—2022 году она была вакантной для входа, это был растущий тренд с умеренной конкуренцией, то далее в ней стала наблюдаться определенная монополизация сильными игроками, которые уже имеют большую степень доверия, узнаваемый бренд и как следствие лояльность покупателей. Те, у кого раньше вообще не было никаких товаров 18+, стали их активно скупать. За счет этого был сильный рост данной ниши. Сейчас покупатель переходит в другую стадию — из новичка в эксперта, поэтому начинают дополнять свои коллекции новыми товарами, но уже не скупают все подряд», — отметил он URA.RU.