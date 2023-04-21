В Челябинске выставили на продажу офисы энергосбыта. Информация о реализации объектов через электронный аукцион размещена на популярном сайте объявлений.
«Нежилое здание (здание энергосбыта), общей площадью 2 056,2 кв. м. по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Российская, д. 260; нежилое здание (здание энергосбыта), общей площадью 2 513,6 кв. м. по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Российская, д. 260», — сказано в объявлении на «Авито».
Помимо зданий, реализуется право долгосрочной аренды земельного участка, площадью 826 кв. м и земельного участка площадью 771 кв. м по тому же адресу. Также реализуются относящиеся к объектам инженерные сети и коммуникации. Цена имущественного комплекса указана в размере 168 930 000 рублей.
В конце февраля в Челябинске к продаже с аукциона предлагали бывшее здание кинотеатра «Комсомолец». Объект выставили на продажу почти за 40 миллионов рублей.
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