В Челябинске продают бывшее здание кинотеатра «Комсомолец». Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.
«Предлагается к продаже путем проведения открытого аукциона нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горького, д. 26, пом. 100. Площадь объекта (кв. м.): 2646,8. Этаж № 1, № 2, подвал.Как объект ГО не числится», — сказано в объявлении на «Авито».
Как указал автор объявления, начальная стоимость объекта составляет 39 706 129 рублей. Поскольку здание трехэтажное, можно предположить, что продажа не касается третьего этажа (в объявлении указаны 1, 2 этажи и подвал).
Также указано, что обременения у объекта отсутствуют. Кинотеатр закрылся в 2009 году, здание находится в госсобственности. В качестве продавца указано Росимущество.
Недавно в Челябинске был выставлен на продажу банный комплекс за 45 млн рублей. Объект находится в Шершнях.
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