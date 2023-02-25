В Челябинске продают бывшее здание кинотеатра «Комсомолец»

26 февраля 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Кинотеатр «Комсомолец» продают с молотка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске продают бывшее здание кинотеатра «Комсомолец». Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Предлагается к продаже путем проведения открытого аукциона нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горького, д. 26, пом. 100. Площадь объекта (кв. м.): 2646,8. Этаж № 1, № 2, подвал.Как объект ГО не числится», — сказано в объявлении на «Авито». Как указал автор объявления, начальная стоимость объекта составляет 39 706 129 рублей. Поскольку здание трехэтажное, можно предположить, что продажа не касается третьего этажа (в объявлении указаны 1, 2 этажи и подвал). Также указано, что обременения у объекта отсутствуют. Кинотеатр закрылся в 2009 году, здание находится в госсобственности. В качестве продавца указано Росимущество. Недавно в Челябинске был выставлен на продажу банный комплекс за 45 млн рублей. Объект находится в Шершнях.

В Челябинске продают бывшее здание кинотеатра «Комсомолец». Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Предлагается к продаже путем проведения открытого аукциона нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горького, д. 26, пом. 100. Площадь объекта (кв. м.): 2646,8. Этаж № 1, № 2, подвал.Как объект ГО не числится», — сказано в объявлении на «Авито». Как указал автор объявления, начальная стоимость объекта составляет 39 706 129 рублей. Поскольку здание трехэтажное, можно предположить, что продажа не касается третьего этажа (в объявлении указаны 1, 2 этажи и подвал). Также указано, что обременения у объекта отсутствуют. Кинотеатр закрылся в 2009 году, здание находится в госсобственности. В качестве продавца указано Росимущество. Недавно в Челябинске был выставлен на продажу банный комплекс за 45 млн рублей. Объект находится в Шершнях.