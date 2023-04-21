21 апреля 2023

Екатеринбуржцы внезапно начали задыхаться в метро

© Служба новостей «URA.RU»
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Метрополитен. Екатеринбург, метрополитен, метро
Местные жители начали задыхаться на станции «Ботаническая» Фото:

Жители Екатеринбурга резко начали задыхаться и кашлять в метро на станции «Ботаническая». По их словам, это может быть вызвано распылением перцового баллончика.

«На станции „Ботаническая“ трудно дышать, люди кашляют, задыхаются. Здесь кто-то распылил перцовый баллончик», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидцев.

В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что никаких инцидентов с распылением перцовых аэрозолей на станции «Ботаническая» не зафиксировано. По словам силовиков, запах может поступать из зоны пешеходных переходов за пределами станции. В ведомстве добавили, что сотрудники отдела полиции на метрополитене разбираются в ситуации.

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Жители Екатеринбурга резко начали задыхаться и кашлять в метро на станции «Ботаническая». По их словам, это может быть вызвано распылением перцового баллончика. «На станции „Ботаническая“ трудно дышать, люди кашляют, задыхаются. Здесь кто-то распылил перцовый баллончик», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидцев. В УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что никаких инцидентов с распылением перцовых аэрозолей на станции «Ботаническая» не зафиксировано. По словам силовиков, запах может поступать из зоны пешеходных переходов за пределами станции. В ведомстве добавили, что сотрудники отдела полиции на метрополитене разбираются в ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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