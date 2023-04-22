Британцы поставили на место депутата, призвавшего готовиться к войне с Россией

23 апреля 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

Читатели Telegraph не поверили депутату, который призвал их бороться против России Фото: Министерство обороны Великобритании Читатели британского издания The Telegraph недовольны усилившейся антироссийской пропагандой в СМИ. Они негативно восприняли слова депутата от острова Уайт Боба Сили, который в своем материале для издания призвал готовиться к войне с Россией. Сили считает, что Россия якобы собирается напасть на Великобританию. Читатель Paul Warrener назвал Боба Сили клоуном: «Оставайся депутатом, а анализ России предоставь тем, кто в этом правда разбирается. Кабинетным стратегам вроде тебя тут не место. Докторская степень по российской военной стратегии? Ума не приложу, как ты ее защитил». Он отметил, что Сили или плохо осведомлен, или вовсе глуп. «Это, пожалуй, самое глупое, что я когда-либо читал», — считает пользователь mr p blake. Читательница Juliette Pickering посетовала, что уже не понимает, где заканчиваются настоящие новости и начинается пропаганда. По ее мнению, британское правительство намеренно пытается вызвать в гражданах ужас: «Будь у меня деньги, я бы бросилась скупать в панике все подряд. К сожалению, я живу от зарплаты до зарплаты и запастись могу разве что туалетной бумагой и банками с бюджетной печеной фасолью. Ах да, еще могу купить скотча, чтобы заклеить дом от ядерных осадков» «Бредятина какая-то! Старина Боб, хлебни чайку, успокой нервишки и пойди поспи малость», — написал читатель Look Ahead. Mrs J Murphy отнеслась к словам депутата с иронией: «Ну и шутка. Ты меня и вправду здорово рассмешил». Читатели другого британского издания, Daily Mail, считают, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. По их мнению, решающий поворот в конфликте случится после ожидаемой сдачи Бахмута (Артемовска), передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели британского издания The Telegraph недовольны усилившейся антироссийской пропагандой в СМИ. Они негативно восприняли слова депутата от острова Уайт Боба Сили, который в своем материале для издания призвал готовиться к войне с Россией. Сили считает, что Россия якобы собирается напасть на Великобританию. Читатель Paul Warrener назвал Боба Сили клоуном: «Оставайся депутатом, а анализ России предоставь тем, кто в этом правда разбирается. Кабинетным стратегам вроде тебя тут не место. Докторская степень по российской военной стратегии? Ума не приложу, как ты ее защитил». Он отметил, что Сили или плохо осведомлен, или вовсе глуп. «Это, пожалуй, самое глупое, что я когда-либо читал», — считает пользователь mr p blake. Читательница Juliette Pickering посетовала, что уже не понимает, где заканчиваются настоящие новости и начинается пропаганда. По ее мнению, британское правительство намеренно пытается вызвать в гражданах ужас: «Будь у меня деньги, я бы бросилась скупать в панике все подряд. К сожалению, я живу от зарплаты до зарплаты и запастись могу разве что туалетной бумагой и банками с бюджетной печеной фасолью. Ах да, еще могу купить скотча, чтобы заклеить дом от ядерных осадков» «Бредятина какая-то! Старина Боб, хлебни чайку, успокой нервишки и пойди поспи малость», — написал читатель Look Ahead. Mrs J Murphy отнеслась к словам депутата с иронией: «Ну и шутка. Ты меня и вправду здорово рассмешил». Читатели другого британского издания, Daily Mail, считают, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. По их мнению, решающий поворот в конфликте случится после ожидаемой сдачи Бахмута (Артемовска), передает «Национальная служба новостей».