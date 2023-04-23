Румынский сенатор Шошоакэ c трибуны парламента выкрикнула «Слава Москве»

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Здания. Москва, кремль, кремлевская стена, виды города, собор василия блаженного, москва
Диана Шошокаэ заявила, что румынский парламент принадлежит Владимиру Путину Фото:

Член сената Румынии Диана Шошокаэ заявила, что парламент страны связан с президентом России Владимиром Путиным. Так она сыронизировала в ответ на обвинения в том, что ее компьютер связан с Россией. Заявление она сделала на пленарном заседании парламента.

«Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по wi-fi палаты депутатов, это означает, что эта палата депутатов напрямую связана с Путиным, а VPN — из Москвы. Значит, сенат обманул. Сенат — путинский. Это путинский ноутбук с путинским VPN, с путинским wi-fi. Да? Слава Москве!» — заявила Диана Шошокаэ. Об этом сообщает румынское издание Ziare.

Ранее Шошокаэ внесла в парламент законопроект, который предполагает аннексию некоторых территорий Украины. Согласно законопроекту, захват земель нужно осуществить до 2027 года, передает «Царьград».

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Член сената Румынии Диана Шошокаэ заявила, что парламент страны связан с президентом России Владимиром Путиным. Так она сыронизировала в ответ на обвинения в том, что ее компьютер связан с Россией. Заявление она сделала на пленарном заседании парламента. «Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по wi-fi палаты депутатов, это означает, что эта палата депутатов напрямую связана с Путиным, а VPN — из Москвы. Значит, сенат обманул. Сенат — путинский. Это путинский ноутбук с путинским VPN, с путинским wi-fi. Да? Слава Москве!» — заявила Диана Шошокаэ. Об этом сообщает румынское издание Ziare. Ранее Шошокаэ внесла в парламент законопроект, который предполагает аннексию некоторых территорий Украины. Согласно законопроекту, захват земель нужно осуществить до 2027 года, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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