Член сената Румынии Диана Шошокаэ заявила, что парламент страны связан с президентом России Владимиром Путиным. Так она сыронизировала в ответ на обвинения в том, что ее компьютер связан с Россией. Заявление она сделала на пленарном заседании парламента.
«Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по wi-fi палаты депутатов, это означает, что эта палата депутатов напрямую связана с Путиным, а VPN — из Москвы. Значит, сенат обманул. Сенат — путинский. Это путинский ноутбук с путинским VPN, с путинским wi-fi. Да? Слава Москве!» — заявила Диана Шошокаэ. Об этом сообщает румынское издание Ziare.
Ранее Шошокаэ внесла в парламент законопроект, который предполагает аннексию некоторых территорий Украины. Согласно законопроекту, захват земель нужно осуществить до 2027 года, передает «Царьград».
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