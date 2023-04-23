Румынский сенатор Шошоакэ c трибуны парламента выкрикнула «Слава Москве»

23 апреля 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Диана Шошокаэ заявила, что румынский парламент принадлежит Владимиру Путину Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Член сената Румынии Диана Шошокаэ заявила, что парламент страны связан с президентом России Владимиром Путиным. Так она сыронизировала в ответ на обвинения в том, что ее компьютер связан с Россией. Заявление она сделала на пленарном заседании парламента. «Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по wi-fi палаты депутатов, это означает, что эта палата депутатов напрямую связана с Путиным, а VPN — из Москвы. Значит, сенат обманул. Сенат — путинский. Это путинский ноутбук с путинским VPN, с путинским wi-fi. Да? Слава Москве!» — заявила Диана Шошокаэ. Об этом сообщает румынское издание Ziare. Ранее Шошокаэ внесла в парламент законопроект, который предполагает аннексию некоторых территорий Украины. Согласно законопроекту, захват земель нужно осуществить до 2027 года, передает «Царьград».

Член сената Румынии Диана Шошокаэ заявила, что парламент страны связан с президентом России Владимиром Путиным. Так она сыронизировала в ответ на обвинения в том, что ее компьютер связан с Россией. Заявление она сделала на пленарном заседании парламента. «Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по wi-fi палаты депутатов, это означает, что эта палата депутатов напрямую связана с Путиным, а VPN — из Москвы. Значит, сенат обманул. Сенат — путинский. Это путинский ноутбук с путинским VPN, с путинским wi-fi. Да? Слава Москве!» — заявила Диана Шошокаэ. Об этом сообщает румынское издание Ziare. Ранее Шошокаэ внесла в парламент законопроект, который предполагает аннексию некоторых территорий Украины. Согласно законопроекту, захват земель нужно осуществить до 2027 года, передает «Царьград».