Умер один из самых богатых депутатов Госдумы Николай Борцов

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Скончался депутат Госдумы Николай Борцов Фото:

Скончался депутат Госдумы России от Липецкой области Николай Борцов. Ему было 77 лет. О его смерти сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Борцов входил в список Forbes как один из самых состоятельных россиян.

«В возрасте 77 лет скончался депутат Государственной думы, почетный гражданин Лебедянского района Николай Борцов», — написал Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Он сообщил, что Борцов сделал многое для родного региона: помогал с устройством детских площадок и больниц, оказывал поддержку многодетным семьям и одаренным детям.

Николай Борцов был крупным российским предпринимателем — генеральным директором крупнейшего в России производителя соков ОАО «Лебедянский». В 2021 года был избран депутатом Госдумы. Борцов был членом «Единой России», несколько лет входил в список самых богатых парламентариев. В 2021-м вошел в число 200 самых состоятельных россиян по версии Forbes, сообщает РБК.

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Скончался депутат Госдумы России от Липецкой области Николай Борцов. Ему было 77 лет. О его смерти сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Борцов входил в список Forbes как один из самых состоятельных россиян. «В возрасте 77 лет скончался депутат Государственной думы, почетный гражданин Лебедянского района Николай Борцов», — написал Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Он сообщил, что Борцов сделал многое для родного региона: помогал с устройством детских площадок и больниц, оказывал поддержку многодетным семьям и одаренным детям. Николай Борцов был крупным российским предпринимателем — генеральным директором крупнейшего в России производителя соков ОАО «Лебедянский». В 2021 года был избран депутатом Госдумы. Борцов был членом «Единой России», несколько лет входил в список самых богатых парламентариев. В 2021-м вошел в число 200 самых состоятельных россиян по версии Forbes, сообщает РБК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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