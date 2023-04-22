Бастрыкин поручил разобраться с восстановлением дома в Златоусте, куда врезалась фура

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с восстановлением дома в Златоусте (Челябинская область), куда врезалась фура. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
«К председателю СКР Александру Бастрыкину в приемную „ВКонтакте“ обратился житель Златоуста. 13 апреля текущего года в многоквартирный дом, где он проживает, врезалась фура. Внешняя стена дома разрушилась, повреждены коммуникации горячего водоснабжения и отопления, однако уполномоченные структуры мер к ликвидации последствий аварии не принимают», — говорится в сообщении ведомства.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах проверки по соблюдению прав жильцов дома. Ситуацию он взял на контроль.
ДТП произошло 13 апреля на перекрестке проспекта 40-летия Победы и улицы Грибоедова. Водитель грузовика, не справившись с управлением, столкнулся со стеной жилого дома, проломив в ней отверстие. Водитель погиб, среди жильцов пострадавших нет. От столкновения возник пожар. Мэрия Златоуста предложила жильцам восстановить дом за свой счет.
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