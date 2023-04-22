22 апреля 2023
21 апреля 2023

Бастрыкин поручил разобраться с восстановлением дома в Златоусте, куда врезалась фура

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин вступился за жильцом дома, в который врезался большегруз Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с восстановлением дома в Златоусте (Челябинская область), куда врезалась фура. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«К председателю СКР Александру Бастрыкину в приемную „ВКонтакте“ обратился житель Златоуста. 13 апреля текущего года в многоквартирный дом, где он проживает, врезалась фура. Внешняя стена дома разрушилась, повреждены коммуникации горячего водоснабжения и отопления, однако уполномоченные структуры мер к ликвидации последствий аварии не принимают», — говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах проверки по соблюдению прав жильцов дома. Ситуацию он взял на контроль.

ДТП произошло 13 апреля на перекрестке проспекта 40-летия Победы и улицы Грибоедова. Водитель грузовика, не справившись с управлением, столкнулся со стеной жилого дома, проломив в ней отверстие. Водитель погиб, среди жильцов пострадавших нет. От столкновения возник пожар. Мэрия Златоуста предложила жильцам восстановить дом за свой счет.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с восстановлением дома в Златоусте (Челябинская область), куда врезалась фура. Об этом сообщила пресс-служба СКР. «К председателю СКР Александру Бастрыкину в приемную „ВКонтакте“ обратился житель Златоуста. 13 апреля текущего года в многоквартирный дом, где он проживает, врезалась фура. Внешняя стена дома разрушилась, повреждены коммуникации горячего водоснабжения и отопления, однако уполномоченные структуры мер к ликвидации последствий аварии не принимают», — говорится в сообщении ведомства. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах проверки по соблюдению прав жильцов дома. Ситуацию он взял на контроль. ДТП произошло 13 апреля на перекрестке проспекта 40-летия Победы и улицы Грибоедова. Водитель грузовика, не справившись с управлением, столкнулся со стеной жилого дома, проломив в ней отверстие. Водитель погиб, среди жильцов пострадавших нет. От столкновения возник пожар. Мэрия Златоуста предложила жильцам восстановить дом за свой счет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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