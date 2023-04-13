Мэрия Златоуста предложила жителям восстановить дом, в который врезалась фура, за свой счет

14 апреля 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Мэрия Златоуста не будет компенсировать жителям ущерб от пожара Фото: Алена Полозова © URA.RU Мэрия Златоуста (Челябинская область) предложила жителям восстановить дом, в который 13 апреля врезалась фура, за свой счет. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управляющей компании «Златситисервис», в мэрии состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. «На предложение к представителям мэрии выделить порядка двух миллионов рублей для устранения ущерба от столкновения фуры с жилым домом получили отказ. Предложено сделать это за счет средств текущего и капитального ремонтов», — сообщил URA.RU директор «Златситисервиса» Сергей Белоглазов. Из двух миллионов 1,2 миллиона рублей потребуется потратить на работы по восстановлению стены, подвального помещения, внутридомовых и межквартальных коммуникаций. Еще 800 тысяч необходимы, чтобы отремонтировать пять балконов и окна в квартирах жителей. В мэрии происшествие, в результате которого груженый автомобиль Scania врезался в стену дома по улице Зеленой, квалифицировали как ДТП. Власти предложили жителям потребовать возмещения ущерба от столкновения от владельцев грузовика, которые названы не были. Представители управляющей компании настаивают на том, что произошедшее следует считать чрезвычайной ситуацией, что допускает выделение средств из бюджета. В пресс-службе мэрии заявили, что серьезного конструктивного урона дому не нанесено, угрозы безопасности проживания нет, системы жизнеобеспечения восстановлены. В администрации города заявили, что управляющей компании поручено принять меры по устранению последствий аварии. ДТП произошло накануне в 3:15 часов на перекрестке проспекта 40-летия Победы и улицы Грибоедова. Водитель грузовика, не справившись с управлением, столкнулся со стеной жилого дома, проломив в ней отверстие. Водитель погиб, среди жильцов пострадавших нет. От столкновения возник пожар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Златоуста (Челябинская область) предложила жителям восстановить дом, в который 13 апреля врезалась фура, за свой счет. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управляющей компании «Златситисервис», в мэрии состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. «На предложение к представителям мэрии выделить порядка двух миллионов рублей для устранения ущерба от столкновения фуры с жилым домом получили отказ. Предложено сделать это за счет средств текущего и капитального ремонтов», — сообщил URA.RU директор «Златситисервиса» Сергей Белоглазов. Из двух миллионов 1,2 миллиона рублей потребуется потратить на работы по восстановлению стены, подвального помещения, внутридомовых и межквартальных коммуникаций. Еще 800 тысяч необходимы, чтобы отремонтировать пять балконов и окна в квартирах жителей. В мэрии происшествие, в результате которого груженый автомобиль Scania врезался в стену дома по улице Зеленой, квалифицировали как ДТП. Власти предложили жителям потребовать возмещения ущерба от столкновения от владельцев грузовика, которые названы не были. Представители управляющей компании настаивают на том, что произошедшее следует считать чрезвычайной ситуацией, что допускает выделение средств из бюджета. В пресс-службе мэрии заявили, что серьезного конструктивного урона дому не нанесено, угрозы безопасности проживания нет, системы жизнеобеспечения восстановлены. В администрации города заявили, что управляющей компании поручено принять меры по устранению последствий аварии. ДТП произошло накануне в 3:15 часов на перекрестке проспекта 40-летия Победы и улицы Грибоедова. Водитель грузовика, не справившись с управлением, столкнулся со стеной жилого дома, проломив в ней отверстие. Водитель погиб, среди жильцов пострадавших нет. От столкновения возник пожар.