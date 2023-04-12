12 апреля 2023

Появилось видео с место аварии в Златоусте, где машина врезалась в жилой дом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецтренировка по ликвидации последствий ДТП. Магнитогорск, мчс, пожарные в каске, ликвидация дтп, скорая помошь
С утра на месте аварии работают оперативные службы Фото:

Жители дома № 17 по улице Зеленой в Златоусте (Челябинская область) записали видео, снятое вскоре после наезда грузовика Scania из Уфы на дом. Как следует из содержания ролика, он снят через 13 минут после ДТП.

«В наш дом влетела фура. Время 3:28 часов утра. Еще и горит в придачу. Вон пожарные приехали, тушат», — сообщил автор ролика.

По данным URA.RU, водительскую кабину сильно помяло. Специалисты только что закончили ее поднимать. Труп водителя сильно обгорел. В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства: машина не столкнулась с заградительной стеной, установленной между дорогой и жилыми домами, а развернулась в сторону от нее — как раз по направлению дома. Предположительно, водитель в темное время суток хотел избежать столкновения с ограждением, выбрав наезд на деревья. Дома в темноте мог не увидеть.

Авария произошла 13 апреля в 3:15 часов. Грузовой автомобиль, груженый металлическими кольцами, протаранил стену жилого дома, нарушив ее конструктивные элементы. Машина угодила в кухню и зал квартиры на первом этаже, пробила отверстие в подвал. Кроме погибшего водителя, других пострадавших нет.

Кабину водителя удалось поднять лишь спустя несколько часов работ
Кабину водителя удалось поднять лишь спустя несколько часов работ
Фото:
Водитель свернул в сторону от заграждения и угодил в жилой дом
Водитель свернул в сторону от заграждения и угодил в жилой дом
Фото:
Автомобиль спускался вниз по Миасскому тракту
Автомобиль спускался вниз по Миасскому тракту
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители дома № 17 по улице Зеленой в Златоусте (Челябинская область) записали видео, снятое вскоре после наезда грузовика Scania из Уфы на дом. Как следует из содержания ролика, он снят через 13 минут после ДТП. «В наш дом влетела фура. Время 3:28 часов утра. Еще и горит в придачу. Вон пожарные приехали, тушат», — сообщил автор ролика. По данным URA.RU, водительскую кабину сильно помяло. Специалисты только что закончили ее поднимать. Труп водителя сильно обгорел. В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства: машина не столкнулась с заградительной стеной, установленной между дорогой и жилыми домами, а развернулась в сторону от нее — как раз по направлению дома. Предположительно, водитель в темное время суток хотел избежать столкновения с ограждением, выбрав наезд на деревья. Дома в темноте мог не увидеть. Авария произошла 13 апреля в 3:15 часов. Грузовой автомобиль, груженый металлическими кольцами, протаранил стену жилого дома, нарушив ее конструктивные элементы. Машина угодила в кухню и зал квартиры на первом этаже, пробила отверстие в подвал. Кроме погибшего водителя, других пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...