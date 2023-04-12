Появилось видео с место аварии в Златоусте, где машина врезалась в жилой дом. Фото, видео

13 апреля 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

С утра на месте аварии работают оперативные службы Фото: Илья Московец © URA.RU Жители дома № 17 по улице Зеленой в Златоусте (Челябинская область) записали видео, снятое вскоре после наезда грузовика Scania из Уфы на дом. Как следует из содержания ролика, он снят через 13 минут после ДТП. «В наш дом влетела фура. Время 3:28 часов утра. Еще и горит в придачу. Вон пожарные приехали, тушат», — сообщил автор ролика. По данным URA.RU, водительскую кабину сильно помяло. Специалисты только что закончили ее поднимать. Труп водителя сильно обгорел. В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства: машина не столкнулась с заградительной стеной, установленной между дорогой и жилыми домами, а развернулась в сторону от нее — как раз по направлению дома. Предположительно, водитель в темное время суток хотел избежать столкновения с ограждением, выбрав наезд на деревья. Дома в темноте мог не увидеть. Авария произошла 13 апреля в 3:15 часов. Грузовой автомобиль, груженый металлическими кольцами, протаранил стену жилого дома, нарушив ее конструктивные элементы. Машина угодила в кухню и зал квартиры на первом этаже, пробила отверстие в подвал. Кроме погибшего водителя, других пострадавших нет. Кабину водителя удалось поднять лишь спустя несколько часов работ Фото: Сергей Белоглазов Водитель свернул в сторону от заграждения и угодил в жилой дом Фото: Сергей Белоглазов Автомобиль спускался вниз по Миасскому тракту Фото: Сергей Белоглазов

Жители дома № 17 по улице Зеленой в Златоусте (Челябинская область) записали видео, снятое вскоре после наезда грузовика Scania из Уфы на дом. Как следует из содержания ролика, он снят через 13 минут после ДТП. «В наш дом влетела фура. Время 3:28 часов утра. Еще и горит в придачу. Вон пожарные приехали, тушат», — сообщил автор ролика. По данным URA.RU, водительскую кабину сильно помяло. Специалисты только что закончили ее поднимать. Труп водителя сильно обгорел. В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства: машина не столкнулась с заградительной стеной, установленной между дорогой и жилыми домами, а развернулась в сторону от нее — как раз по направлению дома. Предположительно, водитель в темное время суток хотел избежать столкновения с ограждением, выбрав наезд на деревья. Дома в темноте мог не увидеть. Авария произошла 13 апреля в 3:15 часов. Грузовой автомобиль, груженый металлическими кольцами, протаранил стену жилого дома, нарушив ее конструктивные элементы. Машина угодила в кухню и зал квартиры на первом этаже, пробила отверстие в подвал. Кроме погибшего водителя, других пострадавших нет.