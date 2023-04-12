Машина повредила конструктивные элементы жилого дома Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) грузовой автомобиль Scania 13 апреля врезался и пробил стену жилого дома № 17 по улице Зеленой. Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по региону, водитель скончался на месте происшествия.

«ДТП произошло 13 апреля в 3:15 часов. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Scania с полуприцепом, при неустановленных обстоятельствах при движении на спуск не справился с управлением. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — отметили в ГИБДД.

Машина выехаал за пределы проезжей части с последующим наездом на жилой дом, после чего произошло возгорание автомобиля. В управляющей компании «Златситисервис» URA.RU прояснили, что машина угодила в кухню и зал квартиры первого этажа.

«Автомобиль, груженый металлопродукцией, угодил в стену дома № 17 на улице Зеленой. Машина врезалась в квартиру: зал и кухню. Пострадавших среди жильцов нет. Пробиты две панели, в доме нет отопления, остальные коммуникации функционируют», — рассказал URA.RU директор управляющей компании Сергей Белоглазов.

По данным специалистов «Златситисервиса», оперативно отреагировали пожарные, прибывшие на место аварии. Пробит трудопровод горячего водоснабжения. Люди проснулись от сильного удара, испытав шок.

Среди жильцов дома пострадавших нет Фото: пресс-служба управления ГИБДД по региону

При аварии водитель грузовика погиб на месте происшествия Фото: пресс-служба управления ГИБДД по региону

Жители проснулись от сильного удара по панели дома Фото: Сергей Белоглазов

На место оперативно выдвинулись экипажи ГИБДД, пожарных служб, специалисты управляющей компании Фото: Сергей Белоглазов

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются Фото: Сергей Белоглазов