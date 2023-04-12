12 апреля 2023

В Златоусте грузовик врезался в жилой дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария грузовик. Нижневартовск, фура, дтп, авария
Машина повредила конструктивные элементы жилого дома Фото:

В Златоусте (Челябинская область) грузовой автомобиль Scania 13 апреля врезался и пробил стену жилого дома № 17 по улице Зеленой. Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по региону, водитель скончался на месте происшествия.

«ДТП произошло 13 апреля в 3:15 часов. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Scania с полуприцепом, при неустановленных обстоятельствах при движении на спуск не справился с управлением. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — отметили в ГИБДД.

Машина выехаал за пределы проезжей части с последующим наездом на жилой дом, после чего произошло возгорание автомобиля. В управляющей компании «Златситисервис» URA.RU прояснили, что машина угодила в кухню и зал квартиры первого этажа.

«Автомобиль, груженый металлопродукцией, угодил в стену дома № 17 на улице Зеленой. Машина врезалась в квартиру: зал и кухню. Пострадавших среди жильцов нет. Пробиты две панели, в доме нет отопления, остальные коммуникации функционируют», — рассказал URA.RU директор управляющей компании Сергей Белоглазов.

По данным специалистов «Златситисервиса», оперативно отреагировали пожарные, прибывшие на место аварии. Пробит трудопровод горячего водоснабжения. Люди проснулись от сильного удара, испытав шок.

Среди жильцов дома пострадавших нет
Среди жильцов дома пострадавших нет
Фото:
При аварии водитель грузовика погиб на месте происшествия
При аварии водитель грузовика погиб на месте происшествия
Фото:
Жители проснулись от сильного удара по панели дома
Жители проснулись от сильного удара по панели дома
Фото:
На место оперативно выдвинулись экипажи ГИБДД, пожарных служб, специалисты управляющей компании
На место оперативно выдвинулись экипажи ГИБДД, пожарных служб, специалисты управляющей компании
Фото:
Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются
Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются
Фото:
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В Златоусте (Челябинская область) грузовой автомобиль Scania 13 апреля врезался и пробил стену жилого дома № 17 по улице Зеленой. Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по региону, водитель скончался на месте происшествия. «ДТП произошло 13 апреля в 3:15 часов. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Scania с полуприцепом, при неустановленных обстоятельствах при движении на спуск не справился с управлением. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — отметили в ГИБДД. Машина выехаал за пределы проезжей части с последующим наездом на жилой дом, после чего произошло возгорание автомобиля. В управляющей компании «Златситисервис» URA.RU прояснили, что машина угодила в кухню и зал квартиры первого этажа. «Автомобиль, груженый металлопродукцией, угодил в стену дома № 17 на улице Зеленой. Машина врезалась в квартиру: зал и кухню. Пострадавших среди жильцов нет. Пробиты две панели, в доме нет отопления, остальные коммуникации функционируют», — рассказал URA.RU директор управляющей компании Сергей Белоглазов. По данным специалистов «Златситисервиса», оперативно отреагировали пожарные, прибывшие на место аварии. Пробит трудопровод горячего водоснабжения. Люди проснулись от сильного удара, испытав шок.
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