Сотни свердловчан прошли 10 тысяч шагов ради конфет. Фото

Жители Лесного поучаствовали в акции «10 тысяч шагов к жизни»

23 апреля 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Жители Лесного приняли участие в акции «10 тысяч шагов к жизни» Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Лесном (Свердловская область) около 150 человек 23 апреля приняли участие в акции «10 тысяч шагов к жизни», пройдя от стадиона «Труд» до парка и лыжероллерной трассы. В конце всем участникам вручили сладкие призы, сообщили в городской администрации. «Почти полторы сотни лесничан сегодня поучаствовали в акции „10 тысяч шагов к жизни“. Они прошли от стадиона до парка, а в конце получили сладкие призы», — пишет пресс-служба администрации Лесного в соцсети «ВКонтакте». Расстояние от парка до стадиона в Лесном, по данным мэрии, составляет 2 500 метров. Многие участники акции прошли по данному маршруту дважды. Всероссийская акции «10 тысяч шагов к жизни» приурочена ко Всемирному дню здоровья. Основная задача акции заключается в том, чтобы приобщить людей к здоровому образу жизни и двигательной активности. Фото: сообщество «Администрация ГО Лесной» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Администрация ГО Лесной» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Администрация ГО Лесной» в соцсети «ВКонтакте»

В Лесном (Свердловская область) около 150 человек 23 апреля приняли участие в акции «10 тысяч шагов к жизни», пройдя от стадиона «Труд» до парка и лыжероллерной трассы. В конце всем участникам вручили сладкие призы, сообщили в городской администрации. «Почти полторы сотни лесничан сегодня поучаствовали в акции „10 тысяч шагов к жизни“. Они прошли от стадиона до парка, а в конце получили сладкие призы», — пишет пресс-служба администрации Лесного в соцсети «ВКонтакте». Расстояние от парка до стадиона в Лесном, по данным мэрии, составляет 2 500 метров. Многие участники акции прошли по данному маршруту дважды. Всероссийская акции «10 тысяч шагов к жизни» приурочена ко Всемирному дню здоровья. Основная задача акции заключается в том, чтобы приобщить людей к здоровому образу жизни и двигательной активности.