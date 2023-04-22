22 апреля 2023

Сотни свердловчан прошли 10 тысяч шагов ради конфет. Фото

Жители Лесного поучаствовали в акции «10 тысяч шагов к жизни»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионеры занимающиеся бегом. Екатеринбург., пенсионер, старушка, скандинавская ходьба
Жители Лесного приняли участие в акции «10 тысяч шагов к жизни» Фото:

В Лесном (Свердловская область) около 150 человек 23 апреля приняли участие в акции «10 тысяч шагов к жизни», пройдя от стадиона «Труд» до парка и лыжероллерной трассы. В конце всем участникам вручили сладкие призы, сообщили в городской администрации.

«Почти полторы сотни лесничан сегодня поучаствовали в акции „10 тысяч шагов к жизни“. Они прошли от стадиона до парка, а в конце получили сладкие призы», — пишет пресс-служба администрации Лесного в соцсети «ВКонтакте».

Расстояние от парка до стадиона в Лесном, по данным мэрии, составляет 2 500 метров. Многие участники акции прошли по данному маршруту дважды.

Всероссийская акции «10 тысяч шагов к жизни» приурочена ко Всемирному дню здоровья. Основная задача акции заключается в том, чтобы приобщить людей к здоровому образу жизни и двигательной активности.

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В Лесном (Свердловская область) около 150 человек 23 апреля приняли участие в акции «10 тысяч шагов к жизни», пройдя от стадиона «Труд» до парка и лыжероллерной трассы. В конце всем участникам вручили сладкие призы, сообщили в городской администрации. «Почти полторы сотни лесничан сегодня поучаствовали в акции „10 тысяч шагов к жизни“. Они прошли от стадиона до парка, а в конце получили сладкие призы», — пишет пресс-служба администрации Лесного в соцсети «ВКонтакте». Расстояние от парка до стадиона в Лесном, по данным мэрии, составляет 2 500 метров. Многие участники акции прошли по данному маршруту дважды. Всероссийская акции «10 тысяч шагов к жизни» приурочена ко Всемирному дню здоровья. Основная задача акции заключается в том, чтобы приобщить людей к здоровому образу жизни и двигательной активности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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