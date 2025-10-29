Свердловчанин слушал музыку и довел семью до суда: что из этого вышло

Суд принял решение в пользу истца и постановил выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Суд Красногорского района Каменска-Уральского обязал местного жителя выплатить соседям с двумя несовершеннолетними детьми 100 тысяч рублей за систематическое нарушение их покоя. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда. Основанием для иска стала регулярная громкая музыка, которую ответчик ежедневно включал в своей квартире с утра до позднего вечера, делая лишь двухчасовой перерыв днем.

Суд пришел к выводу о законности требований семьи, признал факт нравственных страданий всех ее членов. «Суд, изучив материалы дела, признал требования обоснованными и частично их удовлетворил, взыскав с нарушителя тишины компенсацию в размере 25 тысяч рублей в пользу каждого члена семьи — обоих супругов и их двоих детей», — уточнили в суде. Помимо основной суммы возмещения, с мужчины также взыскана госпошлина в размере трех тысяч рублей в доход государственного бюджета.

В материалах суда отмечено, что семья несколько раз обращалась к соседу с просьбами сделать музыку тише, но результата это не принесло. Многочисленные вызовы участкового и жалобы в управляющую компанию также не помогли урегулировать конфликт мирным путем. Постоянный шум создал неблагоприятные условия для отдыха, учебы и общего психологического состояния детей и их родителей.

