Свердловский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» отмечает 25 лет партнерства с НТМК

ЕВРАЗ НТМК поддерживает развитие клуба «Уралочка»

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» отмечает 25 лет партнерства с металлургическим предприятием ЕВРАЗ НТМК. Юбилейный сезон начался и продлится до мая 2026. За четверть века завод стал главной опорой легендарной команды, способствуя ее победам на национальном и международном уровнях. Об этом сообщила пресс-служба ЕВРАЗ НТМК.

Сотрудничество комбината и клуба позволило достигнуть выдающихся результатов, как на спортивной арене, так и в развитии инфраструктуры региона, отмечают представители компании. «Поддержка профессионального спорта — это залог популяризации здорового образа жизни среди металлургов. Мы рады, что сохраняем традиции и вдохновляем жителей Нижнего Тагила на участие в спортивных событиях высшего уровня», — заявил Денис Новоженов, вице-президент ЕВРАЗа и руководитель дивизиона «Урал». Компания напомнила, что при поддержке завода была построена арена «Металлург-Форум», а сама «Уралочка-НТМК» стала четырехкратным чемпионом России.

Вклад в развитие спорта выходит за пределы профессионального сектора. Уже много лет традиционными стали встречи игроков с трудовым коллективом ЕВРАЗ НТМК и участие спортсменок в экологических и благотворительных акциях комбината. Так, в сентябре волейболистки вместе с металлургами выпустили мальков сазана в Нижнетагильский пруд для естественной очистки водоема. Особое внимание уделяется и воспитанию новых чемпионов: сегодня в специализированной школе «Уралочка» имени Николая Карполя занимаются более 300 юных тагильчанок, а руководит командой Михаил Карполь — внук основателя клуба.

Поддержка волейбольного клуба — часть комплексной политики ЕВРАЗа в области спорта. Помимо «Уралочки-НТМК», предприятие много лет остается спонсором хоккейного «Металлурга», футбольных команд «Горняк» и «Урал», а также организатором массовых корпоративных и всероссийских мероприятий для сотрудников и жителей региона.