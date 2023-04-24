SHOT: ВСУ восьмой раз за день атаковали беспилотниками Белгородскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
Восемь беспилотников атаковали Белгородскую область за один день Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские беспилотники восемь раз атаковали Белгородскую область за 23 апреля. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Восемь раз за день ВСУ атаковали Белгородскую область своими БПЛА накануне. Один человек ранен, повреждена вышка связи и трансформатор», — говорится в сообщении.

Первый беспилотник нанес урон по вышке связи. Второй не смог совершить атаку по запланированной цели. Третий беспилотник был обезврежен противодроновым ружьем. Четвертый и пятый сбросили взрывчатку в Грайворонском районе. Шестой дрон сбросил два осколочных боеприпаса ВОГ. Седьмой беспилотник был поврежден электронным ружьем. Из-за атаки последнего дрона пострадал человек.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее в Подмосковье упал беспилотник, начиненный канадской взрывчаткой. Дрон был найден в лесу. В ЛНР 24 апреля после атаки беспилотника ВСУ загорелась нефтебаза. Пожал ликвидирован, передает RT.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские беспилотники восемь раз атаковали Белгородскую область за 23 апреля. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Восемь раз за день ВСУ атаковали Белгородскую область своими БПЛА накануне. Один человек ранен, повреждена вышка связи и трансформатор», — говорится в сообщении. Первый беспилотник нанес урон по вышке связи. Второй не смог совершить атаку по запланированной цели. Третий беспилотник был обезврежен противодроновым ружьем. Четвертый и пятый сбросили взрывчатку в Грайворонском районе. Шестой дрон сбросил два осколочных боеприпаса ВОГ. Седьмой беспилотник был поврежден электронным ружьем. Из-за атаки последнего дрона пострадал человек. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее в Подмосковье упал беспилотник, начиненный канадской взрывчаткой. Дрон был найден в лесу. В ЛНР 24 апреля после атаки беспилотника ВСУ загорелась нефтебаза. Пожал ликвидирован, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...