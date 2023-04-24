SHOT: ВСУ восьмой раз за день атаковали беспилотниками Белгородскую область

24 апреля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Восемь беспилотников атаковали Белгородскую область за один день Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские беспилотники восемь раз атаковали Белгородскую область за 23 апреля. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Восемь раз за день ВСУ атаковали Белгородскую область своими БПЛА накануне. Один человек ранен, повреждена вышка связи и трансформатор», — говорится в сообщении. Первый беспилотник нанес урон по вышке связи. Второй не смог совершить атаку по запланированной цели. Третий беспилотник был обезврежен противодроновым ружьем. Четвертый и пятый сбросили взрывчатку в Грайворонском районе. Шестой дрон сбросил два осколочных боеприпаса ВОГ. Седьмой беспилотник был поврежден электронным ружьем. Из-за атаки последнего дрона пострадал человек. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее в Подмосковье упал беспилотник, начиненный канадской взрывчаткой. Дрон был найден в лесу. В ЛНР 24 апреля после атаки беспилотника ВСУ загорелась нефтебаза. Пожал ликвидирован, передает RT.

Украинские беспилотники восемь раз атаковали Белгородскую область за 23 апреля. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Восемь раз за день ВСУ атаковали Белгородскую область своими БПЛА накануне. Один человек ранен, повреждена вышка связи и трансформатор», — говорится в сообщении. Первый беспилотник нанес урон по вышке связи. Второй не смог совершить атаку по запланированной цели. Третий беспилотник был обезврежен противодроновым ружьем. Четвертый и пятый сбросили взрывчатку в Грайворонском районе. Шестой дрон сбросил два осколочных боеприпаса ВОГ. Седьмой беспилотник был поврежден электронным ружьем. Из-за атаки последнего дрона пострадал человек. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее в Подмосковье упал беспилотник, начиненный канадской взрывчаткой. Дрон был найден в лесу. В ЛНР 24 апреля после атаки беспилотника ВСУ загорелась нефтебаза. Пожал ликвидирован, передает RT.