SHOT: ВСУ восьмой раз за день атаковали беспилотниками Белгородскую область

Украинские беспилотники восемь раз атаковали Белгородскую область за 23 апреля. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Восемь раз за день ВСУ атаковали Белгородскую область своими БПЛА накануне. Один человек ранен, повреждена вышка связи и трансформатор», — говорится в сообщении.
Первый беспилотник нанес урон по вышке связи. Второй не смог совершить атаку по запланированной цели. Третий беспилотник был обезврежен противодроновым ружьем. Четвертый и пятый сбросили взрывчатку в Грайворонском районе. Шестой дрон сбросил два осколочных боеприпаса ВОГ. Седьмой беспилотник был поврежден электронным ружьем. Из-за атаки последнего дрона пострадал человек.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее в Подмосковье упал беспилотник, начиненный канадской взрывчаткой. Дрон был найден в лесу. В ЛНР 24 апреля после атаки беспилотника ВСУ загорелась нефтебаза. Пожал ликвидирован, передает RT.
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