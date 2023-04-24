Mash: в Подмосковье упал начиненный взрывчаткой беспилотник. Видео

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
Беспилотник весит 85 килограммов Фото:

В лесу Подмосковья упал беспилотник, начиненный канадской взрывчаткой. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Начиненный взрывчаткой беспилотник, похожий на украинский UJ-22 Airborne, упал в подмосковном поселке Воровское у Ногинска», — сообщает telegram-канал Mash. Отмечается, что к беспилотнику была прикреплена канадская взрывчатка М112. Дрон весит около 85 килограммов.

Корреспондент URA.RU отправил запрос для уточнения деталей в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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В лесу Подмосковья упал беспилотник, начиненный канадской взрывчаткой. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Начиненный взрывчаткой беспилотник, похожий на украинский UJ-22 Airborne, упал в подмосковном поселке Воровское у Ногинска», — сообщает telegram-канал Mash. Отмечается, что к беспилотнику была прикреплена канадская взрывчатка М112. Дрон весит около 85 килограммов. Корреспондент URA.RU отправил запрос для уточнения деталей в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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