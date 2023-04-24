Mash: в Подмосковье упал начиненный взрывчаткой беспилотник. Видео

24 апреля 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Беспилотник весит 85 килограммов Фото: Министерство обороны Великобритании В лесу Подмосковья упал беспилотник, начиненный канадской взрывчаткой. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Начиненный взрывчаткой беспилотник, похожий на украинский UJ-22 Airborne, упал в подмосковном поселке Воровское у Ногинска», — сообщает telegram-канал Mash. Отмечается, что к беспилотнику была прикреплена канадская взрывчатка М112. Дрон весит около 85 килограммов. Корреспондент URA.RU отправил запрос для уточнения деталей в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

В лесу Подмосковья упал беспилотник, начиненный канадской взрывчаткой. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Начиненный взрывчаткой беспилотник, похожий на украинский UJ-22 Airborne, упал в подмосковном поселке Воровское у Ногинска», — сообщает telegram-канал Mash. Отмечается, что к беспилотнику была прикреплена канадская взрывчатка М112. Дрон весит около 85 килограммов. Корреспондент URA.RU отправил запрос для уточнения деталей в Минобороны РФ. Ответ ожидается.