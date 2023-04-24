Беспилотник весит 85 килограммов
В лесу Подмосковья упал беспилотник, начиненный канадской взрывчаткой. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Начиненный взрывчаткой беспилотник, похожий на украинский UJ-22 Airborne, упал в подмосковном поселке Воровское у Ногинска», — сообщает telegram-канал Mash. Отмечается, что к беспилотнику была прикреплена канадская взрывчатка М112. Дрон весит около 85 килограммов.
Корреспондент URA.RU отправил запрос для уточнения деталей в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!