В Кремле заявили о подготовке к военному параду 9 Мая

В России идет подготовка к параду 9 Мая, заявил Песков
В России идет подготовка к параду военной техники 9 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока еще преждевременно давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать. Ведется подготовка к параду. Он состоится. Это будет очень важное событие, традиционное для 9 мая. А какие элементы будет включать парад, мы сообщим», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
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