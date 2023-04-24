В Кремле заявили о подготовке к военному параду 9 Мая

24 апреля 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

В России идет подготовка к параду 9 Мая, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России идет подготовка к параду военной техники 9 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока еще преждевременно давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать. Ведется подготовка к параду. Он состоится. Это будет очень важное событие, традиционное для 9 мая. А какие элементы будет включать парад, мы сообщим», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

В России идет подготовка к параду военной техники 9 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока еще преждевременно давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать. Ведется подготовка к параду. Он состоится. Это будет очень важное событие, традиционное для 9 мая. А какие элементы будет включать парад, мы сообщим», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.