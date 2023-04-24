В Кремле заявили о подготовке к военному параду 9 Мая

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Парад Победы на Красной площади. Москва, храм василия блаженного, жара, строй солдат, парад победы, кремль, покровский собор, 9 мая, красная площадь, москва
В России идет подготовка к параду 9 Мая, заявил Песков Фото:

В России идет подготовка к параду военной техники 9 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока еще преждевременно давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать. Ведется подготовка к параду. Он состоится. Это будет очень важное событие, традиционное для 9 мая. А какие элементы будет включать парад, мы сообщим», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

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В России идет подготовка к параду военной техники 9 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока еще преждевременно давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать. Ведется подготовка к параду. Он состоится. Это будет очень важное событие, традиционное для 9 мая. А какие элементы будет включать парад, мы сообщим», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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