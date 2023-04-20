В Севастополе отменили Парад Победы

В Севастополе в этом году Парад Победы проводиться не будет. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на решение Министерства обороны РФ.
«Информация от командующего Черноморским флотом — Министерство обороны РФ приняло решение не проводить парад в Севастополе. Все планы подготовки [к 9 Мая] будут пересмотрены», — приводит ТАСС слова Развожаева. Заявление губернатор сделал на заседании правительства.
Ранее стало известно, что в Краснодарском крае Парад Победы пройдет только в городе-герое Новороссийске. Такое решение было принято из соображений безопасности, сообщили в краевой администрации.
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