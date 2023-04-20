В Севастополе отменили Парад Победы

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Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, почетный караул, вов, севастополь
Парад Победы в Севастополе отменили по соображениям безопасности Фото:

В Севастополе в этом году Парад Победы проводиться не будет. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на решение Министерства обороны РФ.

«Информация от командующего Черноморским флотом — Министерство обороны РФ приняло решение не проводить парад в Севастополе. Все планы подготовки [к 9 Мая] будут пересмотрены», — приводит ТАСС слова Развожаева. Заявление губернатор сделал на заседании правительства.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае Парад Победы пройдет только в городе-герое Новороссийске. Такое решение было принято из соображений безопасности, сообщили в краевой администрации.

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В Севастополе в этом году Парад Победы проводиться не будет. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на решение Министерства обороны РФ. «Информация от командующего Черноморским флотом — Министерство обороны РФ приняло решение не проводить парад в Севастополе. Все планы подготовки [к 9 Мая] будут пересмотрены», — приводит ТАСС слова Развожаева. Заявление губернатор сделал на заседании правительства. Ранее стало известно, что в Краснодарском крае Парад Победы пройдет только в городе-герое Новороссийске. Такое решение было принято из соображений безопасности, сообщили в краевой администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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