В Казахстане отменили военный парад на День Победы

24 апреля 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Минобороны Казахстана сообщило об отмене парада Дня Победы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Казахстане в этом году не пройдет парад на День Победы. Об этом рассказали в Минобороны Казахстана. Принятое решение связано с экономией средств. «Министерство обороны Казахстана не планирует проведение в этом году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая в связи с экономией средств и решением других задач», — сообщили в Минобороны республики в беседе с Press.kz. День Победы 9 мая запретили праздновать в Латвии. В этот день в стране будут праздновать День Европы, передает телеканал 360.

В Казахстане в этом году не пройдет парад на День Победы. Об этом рассказали в Минобороны Казахстана. Принятое решение связано с экономией средств. «Министерство обороны Казахстана не планирует проведение в этом году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая в связи с экономией средств и решением других задач», — сообщили в Минобороны республики в беседе с Press.kz. День Победы 9 мая запретили праздновать в Латвии. В этот день в стране будут праздновать День Европы, передает телеканал 360.