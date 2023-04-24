В Казахстане отменили военный парад на День Победы

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Парад Победы. Екатеринбург., парад победы, бессмертный полк, день победы, 9 мая, зрители на параде, мая, человек с портретом
Минобороны Казахстана сообщило об отмене парада Дня Победы Фото:

В Казахстане в этом году не пройдет парад на День Победы. Об этом рассказали в Минобороны Казахстана. Принятое решение связано с экономией средств.

«Министерство обороны Казахстана не планирует проведение в этом году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая в связи с экономией средств и решением других задач», — сообщили в Минобороны республики в беседе с Press.kz.

День Победы 9 мая запретили праздновать в Латвии. В этот день в стране будут праздновать День Европы, передает телеканал 360.

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В Казахстане в этом году не пройдет парад на День Победы. Об этом рассказали в Минобороны Казахстана. Принятое решение связано с экономией средств. «Министерство обороны Казахстана не планирует проведение в этом году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая в связи с экономией средств и решением других задач», — сообщили в Минобороны республики в беседе с Press.kz. День Победы 9 мая запретили праздновать в Латвии. В этот день в стране будут праздновать День Европы, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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