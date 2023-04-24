В Казахстане отменили военный парад на День Победы

Минобороны Казахстана сообщило об отмене парада Дня Победы
В Казахстане в этом году не пройдет парад на День Победы. Об этом рассказали в Минобороны Казахстана. Принятое решение связано с экономией средств.
«Министерство обороны Казахстана не планирует проведение в этом году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая в связи с экономией средств и решением других задач», — сообщили в Минобороны республики в беседе с Press.kz.
День Победы 9 мая запретили праздновать в Латвии. В этот день в стране будут праздновать День Европы, передает телеканал 360.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!