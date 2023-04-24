Песков подтвердил участие сына в СВО

Дмитрий Песков подтвердил, что его сын участвовал в СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что его сын принимал участие в специальной военной операции на Украине. Так он ответил на вопрос журналиста о том, состоял ли его сын в ЧВК «Вагнер».
«Он отслужил в вооруженных силах в свое время. Сейчас он принял такое решение. Он взрослый человек. Да, он принимал участие в СВО. Больше я не хотел бы говорить. Это не имеет отношения к моей работе», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
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