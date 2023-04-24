Песков подтвердил участие сына в СВО

24 апреля 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков подтвердил, что его сын участвовал в СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что его сын принимал участие в специальной военной операции на Украине. Так он ответил на вопрос журналиста о том, состоял ли его сын в ЧВК «Вагнер». «Он отслужил в вооруженных силах в свое время. Сейчас он принял такое решение. Он взрослый человек. Да, он принимал участие в СВО. Больше я не хотел бы говорить. Это не имеет отношения к моей работе», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что его сын принимал участие в специальной военной операции на Украине. Так он ответил на вопрос журналиста о том, состоял ли его сын в ЧВК «Вагнер». «Он отслужил в вооруженных силах в свое время. Сейчас он принял такое решение. Он взрослый человек. Да, он принимал участие в СВО. Больше я не хотел бы говорить. Это не имеет отношения к моей работе», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.