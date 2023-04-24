Власти Нижневартовска согласовали на довыборы в гордуму тренера олимпийского чемпиона

В Нижневартовске согласовали основного кандидата от ЕР на праймериз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Нижневартовска (ХМАО) нашли соперника для борьбы с кандидатами от оппозиции на довыборах в городскую думу. Основным кандидатом на праймериз «Единой России» стал тренер олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева Руслан Куштанов, считает источник URA.RU в местном политбомонде.

«Политэлиты искали единоросса, который сможет переиграть оппозицию, уже пообещавшую устроить громкие довыборы. У Куштанова, благодаря успехам на боксерском ринге его подопечного — Батыргазиева, хороший электоральный потенциал», — считает инсайдер.

Куштанов зарегистрировался в качестве кандидата на сайте предварительного голосования ЕР. Основным его соперником называют Сергея Васильева, начальника отдела по развитию добровольчества «Молодежного центра», подведомственного администрации Нижневартовска. И Куштанов, и Васильев принимали участие в праймериз ЕР в 2021 году, когда проходили выборы в седьмой созыв думы. «Васильев тогда проиграл, а Куштанов выиграл предварительное голосование на избирательном округе №20, однако, по официальной версии, из-за Олимпиады в Токио снял кандидатуру с основных выборов, и мандат достался адвокату Светлане Зворыгиной», — уточнил собеседник агентства.

Ранее URA.RU писало о планах властей Нижневартовска провести довыборы. После смерти депутата от избирательного округа № 2 Андрея Лицука в гордуме образовался свободный мандат.