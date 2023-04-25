Под Волгоградом пилот разбился на вертолете санавиации

Медицинский вертолет «Ансат» разбился под Волгоградом, в пяти километрах от вертолетной площадки. В результате крушения погиб пилот.
«24 апреля вертолет „Ансат“ около 22:00 вылетел из волгоградского областного кардиологического центра на площадку „Аэросоюз Волгоград“. Примерно через 10 минут пилот доложил о заходе на посадку, однако на площадке так и не появился», — передает РЕН ТВ. Упавший вертолет нашли в пяти километрах от вертолетной площадки, в кабине находилось тело погибшего пилота.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по Волгоградской области. На момент публикации ответ из ведомства не поступил.
Ранее в Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате так же погиб только пилот, передает Vse42.Ru.
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