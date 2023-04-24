24 апреля 2023

Челябинским компаниям налоговым вычетом возместят поддержку колледжей

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Расходы фирм на поддержку техникумов и колледжей предложили компенсировать налоговым вычетом Фото:

В Челябинской области готовят законопроект о налоговом вычете для компаний, которые потратили средства на поддержку техникумов и колледжей. Об этом сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена региона Александра Гончарова.

«Областные депутаты выразили готовность рассмотреть инициативу союза промышленников и предпринимателей о налоговом вычете. Его предполагается предоставлять тем компаниям, которые выделяют средства на развитие колледжей и техникумов», — отметили в пресс-службе Гончарова.

Инвестиционный налоговый вычет предлагается рассчитать в размере до 75% понесенных затрат для предприятий, кто стал партнером образовательных кластеров в рамках проекта «Профессионалитет». В то же время если компания инвестирует по впрямую не связанным с федеральным проектом направлениям, затрачивая ресурсы на обновление учебно-методической базы, оплату расходных материалов и другие статьи техникумов, то вычет предложено установить в размере до 50% трат.

Положительное заключение на инициативу дал комитет заксобрания по промышленной политике, транспорту и тарифному регулированию. Законодательной проработкой предложения занимаются в экономическом блоке правительства региона. Ожидается, что с проектом депутаты смогут ознакомиться в мае, чтобы затем документ вынести на рассмотрение в ходе пленарного заседания областного парламента.

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В Челябинской области готовят законопроект о налоговом вычете для компаний, которые потратили средства на поддержку техникумов и колледжей. Об этом сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена региона Александра Гончарова. «Областные депутаты выразили готовность рассмотреть инициативу союза промышленников и предпринимателей о налоговом вычете. Его предполагается предоставлять тем компаниям, которые выделяют средства на развитие колледжей и техникумов», — отметили в пресс-службе Гончарова. Инвестиционный налоговый вычет предлагается рассчитать в размере до 75% понесенных затрат для предприятий, кто стал партнером образовательных кластеров в рамках проекта «Профессионалитет». В то же время если компания инвестирует по впрямую не связанным с федеральным проектом направлениям, затрачивая ресурсы на обновление учебно-методической базы, оплату расходных материалов и другие статьи техникумов, то вычет предложено установить в размере до 50% трат. Положительное заключение на инициативу дал комитет заксобрания по промышленной политике, транспорту и тарифному регулированию. Законодательной проработкой предложения занимаются в экономическом блоке правительства региона. Ожидается, что с проектом депутаты смогут ознакомиться в мае, чтобы затем документ вынести на рассмотрение в ходе пленарного заседания областного парламента.
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