Медведев: Россия — героическая страна

25 апреля 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Россия является героической страной, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия является героической страной. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он добавил, что все, кто помогает российской армии, являются героями. «Все ребята, находящиеся на передовой, герои. Все те, кто работает в том числе на таких предпрятиях (опк) по три смены и за не очень высокую зарплату — тоже герои. У нас героическая страна», — заявил Медведев. Его слова транслирует Просветительский марафон «Знание.Первые». Люди, помогающие фронту, являются нравственным ориентиром для миллионов граждан, заключил он.

Россия является героической страной. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он добавил, что все, кто помогает российской армии, являются героями. «Все ребята, находящиеся на передовой, герои. Все те, кто работает в том числе на таких предпрятиях (опк) по три смены и за не очень высокую зарплату — тоже герои. У нас героическая страна», — заявил Медведев. Его слова транслирует Просветительский марафон «Знание.Первые». Люди, помогающие фронту, являются нравственным ориентиром для миллионов граждан, заключил он.