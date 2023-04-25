Медведев: Россия — героическая страна

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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, портрет, медведев дмитрий
Россия является героической страной, заявил Дмитрий Медведев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия является героической страной. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он добавил, что все, кто помогает российской армии, являются героями.

«Все ребята, находящиеся на передовой, герои. Все те, кто работает в том числе на таких предпрятиях (опк) по три смены и за не очень высокую зарплату — тоже герои. У нас героическая страна», — заявил Медведев. Его слова транслирует Просветительский марафон «Знание.Первые». Люди, помогающие фронту, являются нравственным ориентиром для миллионов граждан, заключил он.

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Россия является героической страной. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он добавил, что все, кто помогает российской армии, являются героями. «Все ребята, находящиеся на передовой, герои. Все те, кто работает в том числе на таких предпрятиях (опк) по три смены и за не очень высокую зарплату — тоже герои. У нас героическая страна», — заявил Медведев. Его слова транслирует Просветительский марафон «Знание.Первые». Люди, помогающие фронту, являются нравственным ориентиром для миллионов граждан, заключил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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