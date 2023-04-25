Медведев: Россия — героическая страна

Россия является героической страной, заявил Дмитрий Медведев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия является героической страной. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он добавил, что все, кто помогает российской армии, являются героями.
«Все ребята, находящиеся на передовой, герои. Все те, кто работает в том числе на таких предпрятиях (опк) по три смены и за не очень высокую зарплату — тоже герои. У нас героическая страна», — заявил Медведев. Его слова транслирует Просветительский марафон «Знание.Первые». Люди, помогающие фронту, являются нравственным ориентиром для миллионов граждан, заключил он.
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