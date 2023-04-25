Песков заявил, что российские спасатели помогают гражданам РФ в Судане

Российские спасатели внимательно отслеживают ситуацию в Судане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ранее в Судане произошел вооруженный конфликт между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией.
«Наши [спасатели] на месте внимательно отслеживают ситуацию. Ведется круглосуточное взаимодействие и консультации. Рассматриваются разные возможности», — уточнил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
О беспорядках в Судане стало известно утром 15 апреля. В столице страны Хартуме начались столкновения между регулярной армией и отрядами спецназа. В ходе столкновений погибло более 250 мирных жителей.
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