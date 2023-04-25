Песков заявил, что российские спасатели помогают гражданам РФ в Судане

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Российские спасатели в Судане рассматривают возможности по спасению людей, заявил Дмитрий Песков Фото:

Российские спасатели внимательно отслеживают ситуацию в Судане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ранее в Судане произошел вооруженный конфликт между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией.

«Наши [спасатели] на месте внимательно отслеживают ситуацию. Ведется круглосуточное взаимодействие и консультации. Рассматриваются разные возможности», — уточнил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

О беспорядках в Судане стало известно утром 15 апреля. В столице страны Хартуме начались столкновения между регулярной армией и отрядами спецназа. В ходе столкновений погибло более 250 мирных жителей.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские спасатели внимательно отслеживают ситуацию в Судане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ранее в Судане произошел вооруженный конфликт между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. «Наши [спасатели] на месте внимательно отслеживают ситуацию. Ведется круглосуточное взаимодействие и консультации. Рассматриваются разные возможности», — уточнил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. О беспорядках в Судане стало известно утром 15 апреля. В столице страны Хартуме начались столкновения между регулярной армией и отрядами спецназа. В ходе столкновений погибло более 250 мирных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...