Челябинцев предупредили об изменении цвета воды

Вода изменит свой цвет и качество из-за проведения работ на очистных сооружениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в связи с переключениями между водоводами для строительства станции обеззараживания воды на очистных сооружениях возможно изменение качества и цвета воды. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В связи с технологическими переключениями между водоводами для строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях возможно изменение качества и цвета питьевой воды. Работы начнутся в ближайшие дни», — уточнили в пресс-службе.

В мэрии сообщили, что переключения будут производиться несколько недель. В течение одних-двух суток после переключения качество воды вернется прежнее.