Челябинцев предупредили об изменении цвета воды

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Вода. Челябинск., кран, водопровод, водоснабжение, жкх, раковина, ржавая вода
Вода изменит свой цвет и качество из-за проведения работ на очистных сооружениях Фото:

В Челябинске в связи с переключениями между водоводами для строительства станции обеззараживания воды на очистных сооружениях возможно изменение качества и цвета воды. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В связи с технологическими переключениями между водоводами для строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях возможно изменение качества и цвета питьевой воды. Работы начнутся в ближайшие дни», — уточнили в пресс-службе.

В мэрии сообщили, что переключения будут производиться несколько недель. В течение одних-двух суток после переключения качество воды вернется прежнее.

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В Челябинске в связи с переключениями между водоводами для строительства станции обеззараживания воды на очистных сооружениях возможно изменение качества и цвета воды. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе мэрии города. «В связи с технологическими переключениями между водоводами для строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях возможно изменение качества и цвета питьевой воды. Работы начнутся в ближайшие дни», — уточнили в пресс-службе. В мэрии сообщили, что переключения будут производиться несколько недель. В течение одних-двух суток после переключения качество воды вернется прежнее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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