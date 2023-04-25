Британцев припугнули российскими танками «Армата», которые пришли в зону СВО

25 апреля 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Танки «Армата» могут опустошить города Британии за считанные минуты, считает Ноэль Шарки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российские танки «Армата» могут опустошить города Великобритании за считанные минуты из-за современного оснащения. Об этом заявил профессор искусственного интеллекта и робототехники в Шеффилдском университете Ноэль Шарки. «Огневая мощь танка может опустошить наши города за считанные минуты», — приводит слова Ноэля Шарки британская газета The Sun . Это может произойти из-за автономной башни, которая вращается на 360 градусов на высокой скорости для ответного удара в любом направлении. Новость по теме В чем преимущества российского Т-14 «Армата» над лучшим танком НАТО Российские танки имеют пластинчатую броню, которая обеспечивает защиту от высокоточных противотанковых средств и средств ближнего боя, таких как ручные противотанковые гранатометы. Автор статьи также отмечает, что машины «Армата» тяжело заметить по тепловой сигнатуре, потому что температуру двигателей снизили до фонового уровня. Раннее стали известны преимущества «Армата» перед «Леопардом». Российский танк может проехать в 15 раз больше, чем западный. Кроме того, «Леопард» не сможет пробить защиту «Армата» из-за устаревших боеприпасов.

Российские танки «Армата» могут опустошить города Великобритании за считанные минуты из-за современного оснащения. Об этом заявил профессор искусственного интеллекта и робототехники в Шеффилдском университете Ноэль Шарки. «Огневая мощь танка может опустошить наши города за считанные минуты», — приводит слова Ноэля Шарки британская газета The Sun. Это может произойти из-за автономной башни, которая вращается на 360 градусов на высокой скорости для ответного удара в любом направлении. Российские танки имеют пластинчатую броню, которая обеспечивает защиту от высокоточных противотанковых средств и средств ближнего боя, таких как ручные противотанковые гранатометы. Автор статьи также отмечает, что машины «Армата» тяжело заметить по тепловой сигнатуре, потому что температуру двигателей снизили до фонового уровня. Раннее стали известны преимущества «Армата» перед «Леопардом». Российский танк может проехать в 15 раз больше, чем западный. Кроме того, «Леопард» не сможет пробить защиту «Армата» из-за устаревших боеприпасов.