В чем преимущества российского Т-14 «Армата» над лучшим танком НАТО

Танк Т-14 «Армата» значительно выигрывает по характеристикам Leopard 2 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия с 25 апреля начала атаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ) танками Т-14 «Армата». URA.RU приводит краткую сводку преимуществ российского танка перед западным аналогом Leopard 2.

Характеристики российской «Арматы»

«Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Машина оснащена 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82 и содержит до 40 снарядов различного назначения в автомате заряжания, а также имеет пулеметы и прицелы. Танк имеет полное цифровое дистанционное управление.

Внутри машины установлена защищенная бронекапсула для дополнительной безопасности экипажа. Кроме того, перед капсулой встроена мощная лобовая броня. Это первый в мире случай, когда экипаж танка отделен от боекомплекта. Моторесурс у Т-14 — не менее двух тысяч часов, а масса составляет 55 тонн. Машина может развивать скорость до 75 километров в час.

Характеристики немецкого Leopard 2

Leopard 2 — основной танк на вооружении НАТО. Машина имеет классическое немецкое строение с компоновкой заднего расположения двигателя. Он оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120. Танк может нести всего 42 снаряда, 15 из которых можно расходовать сразу. Броня у танка совершенно стандартная. Она основана на применении нескольких слоев комбинированной брони. Пробег танка составляет десять тысяч километров.

Чем «Армата» лучше танков НАТО

В сравнении с «Леопардом», «Армата» имеет несколько преимуществ. Во-первых, экипаж танка полностью защищен от любой угрозы со стороны противника. В случае прямой атаки «в лоб» экипаж может продолжить ведение огня и не будет подвержен травмам. Также машина выигрывает и по техническим характеристикам. «Леопард» не способен пробить защиту «Армата» из-за устаревшего боеприпаса.

Во-вторых, «Армата» может проехать в 15 раз больше, чем «Леопард» — 150 тысяч километров против 10 тысяч. Также немаловажным преимуществом является незаметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения из-за особого теплового покрытия.

Другие танки на вооружении НАТО также не отличаются впечатляющими характеристиками. Например, американский M1A1 Abrams технически устарел. Он стоит на вооружении США с 1981 года. Для полноценного управления танком необходимо участие четырех человек экипажа.

Впервые танк Т-14 «Армата» был представлен в июне 2016 года. Тогда проходили первые войсковые испытания. Разработка началась еще в 2010 году. 25 апреля 2023 года танк впервые пустили в бой в зоне проведения спецоперации на Украине, пишет «Царьград». С конца 2022 года экипажи проходили боевое слаживание на полигонах Донбасса.