Прокуратура проверит исполнение Utair закона о безопасности полетов

25 апреля 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Проверены будут подготовка авиационного персонала, а также подготовка и выполнение полетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения Utair законодательства о безопасности полетов. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. Причиной проверки стала жесткая посадка самолета авиакомпании. «21.04.2023 воздушное судно Ан-24 RA-46619 авиакомпании АО „ЮТэйр“, выполнявший рейс по маршруту Архангельск-Нарьян-Мар, совершило грубую посадку в аэропорту Нарьян-Мара, ударившись хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу», — сообщает ведомство в соцсети . После «жесткой» посадки у самолета повреждены нижние хвостовые и боковые части фюзеляжа. Отмечается, что на борту находилось 34 пассажира и 4 члена экипажа. Пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что Тюменская транспортная прокуратура проводила проверку для предотвращения угрозы столкновения самолетов с птицами. Причиной стало возвращение самолета на аэродром вылета из-за угрозы попадание птиц в двигатель.

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения Utair законодательства о безопасности полетов. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. Причиной проверки стала жесткая посадка самолета авиакомпании. «21.04.2023 воздушное судно Ан-24 RA-46619 авиакомпании АО „ЮТэйр“, выполнявший рейс по маршруту Архангельск-Нарьян-Мар, совершило грубую посадку в аэропорту Нарьян-Мара, ударившись хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу», — сообщает ведомство в соцсети. После «жесткой» посадки у самолета повреждены нижние хвостовые и боковые части фюзеляжа. Отмечается, что на борту находилось 34 пассажира и 4 члена экипажа. Пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что Тюменская транспортная прокуратура проводила проверку для предотвращения угрозы столкновения самолетов с птицами. Причиной стало возвращение самолета на аэродром вылета из-за угрозы попадание птиц в двигатель.