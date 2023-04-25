25 апреля 2023

Прокуратура проверит исполнение Utair закона о безопасности полетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Проверены будут подготовка авиационного персонала, а также подготовка и выполнение полетов Фото:

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения Utair законодательства о безопасности полетов. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. Причиной проверки стала жесткая посадка самолета авиакомпании.

«21.04.2023 воздушное судно Ан-24 RA-46619 авиакомпании АО „ЮТэйр“, выполнявший рейс по маршруту Архангельск-Нарьян-Мар, совершило грубую посадку в аэропорту Нарьян-Мара, ударившись хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу», — сообщает ведомство в соцсети.

После «жесткой» посадки у самолета повреждены нижние хвостовые и боковые части фюзеляжа. Отмечается, что на борту находилось 34 пассажира и 4 члена экипажа. Пострадавших нет.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская транспортная прокуратура проводила проверку для предотвращения угрозы столкновения самолетов с птицами. Причиной стало возвращение самолета на аэродром вылета из-за угрозы попадание птиц в двигатель.

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Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения Utair законодательства о безопасности полетов. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. Причиной проверки стала жесткая посадка самолета авиакомпании. «21.04.2023 воздушное судно Ан-24 RA-46619 авиакомпании АО „ЮТэйр“, выполнявший рейс по маршруту Архангельск-Нарьян-Мар, совершило грубую посадку в аэропорту Нарьян-Мара, ударившись хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу», — сообщает ведомство в соцсети. После «жесткой» посадки у самолета повреждены нижние хвостовые и боковые части фюзеляжа. Отмечается, что на борту находилось 34 пассажира и 4 члена экипажа. Пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что Тюменская транспортная прокуратура проводила проверку для предотвращения угрозы столкновения самолетов с птицами. Причиной стало возвращение самолета на аэродром вылета из-за угрозы попадание птиц в двигатель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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