Прокуратура проверит исполнение Utair закона о безопасности полетов

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения Utair законодательства о безопасности полетов. Об этом сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. Причиной проверки стала жесткая посадка самолета авиакомпании.
«21.04.2023 воздушное судно Ан-24 RA-46619 авиакомпании АО „ЮТэйр“, выполнявший рейс по маршруту Архангельск-Нарьян-Мар, совершило грубую посадку в аэропорту Нарьян-Мара, ударившись хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу», — сообщает ведомство
После «жесткой» посадки у самолета повреждены нижние хвостовые и боковые части фюзеляжа. Отмечается, что на борту находилось 34 пассажира и 4 члена экипажа. Пострадавших нет.
Ранее URA.RU писало, что Тюменская транспортная прокуратура проводила проверку для предотвращения угрозы столкновения самолетов с птицами. Причиной стало возвращение самолета на аэродром вылета из-за угрозы попадание птиц в двигатель.
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