В Тюменской области самолет не смог улететь в Санкт-Петербург из-за столкновения с птицами

В Тюменской области самолет вернулся на аэродром вылета из-за попадания птиц в двигатель воздушного судна

17 апреля 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

Самолет отстранен от полетов, проводится дополнительная оценка его технического состояния. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) самолет авиакомпании «Россия», следующего из Тобольска (Ремезов) в Санкт-Петербург вернулся на аэродром вылета из-за попадания птиц в двигатель самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Экипаж воздушного судна Superjet -100 95M авиакомпании „Россия“, вылетевший с аэродрома Тобольск (Ремезов) рейсом 6764 по маршруту Тобольск- Санкт-Петербург, доложил о возможном столкновении с птицами и принятом решении о возврате на аэродром вылета. Это произошло 16 апреля», — рассказали в пресс-службе. На борту было 73 пассажира, в том числе пять детей и пять членов экипажа. Посадка прошла удачно. Расчетное время вылета запасного самолета 17 апреля 02:00. На данный момент самолет отстранен от полетов, проводится дополнительная оценка его технического состояния. Тюменской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка обеспечению орнитологической безопасности полетов (предотвращения угрозы столкновения самолетов с птицами, — прим. URA.RU). Ранее пассажирский самолет, вылетевший утром 5 января из тюменского аэропорта Рощино в Новый Уренгой (ЯНАО), экстренно вернулся из-за неисправности системы кондиционирования. Следователи выясняют причины и обстоятельства, которые привели к авиационному происшествию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тобольске (Тюменская область) самолет авиакомпании «Россия», следующего из Тобольска (Ремезов) в Санкт-Петербург вернулся на аэродром вылета из-за попадания птиц в двигатель самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Экипаж воздушного судна Superjet -100 95M авиакомпании „Россия“, вылетевший с аэродрома Тобольск (Ремезов) рейсом 6764 по маршруту Тобольск- Санкт-Петербург, доложил о возможном столкновении с птицами и принятом решении о возврате на аэродром вылета. Это произошло 16 апреля», — рассказали в пресс-службе. На борту было 73 пассажира, в том числе пять детей и пять членов экипажа. Посадка прошла удачно. Расчетное время вылета запасного самолета 17 апреля 02:00. На данный момент самолет отстранен от полетов, проводится дополнительная оценка его технического состояния. Тюменской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка обеспечению орнитологической безопасности полетов (предотвращения угрозы столкновения самолетов с птицами, — прим. URA.RU). Ранее пассажирский самолет, вылетевший утром 5 января из тюменского аэропорта Рощино в Новый Уренгой (ЯНАО), экстренно вернулся из-за неисправности системы кондиционирования. Следователи выясняют причины и обстоятельства, которые привели к авиационному происшествию.