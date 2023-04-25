Из Челябинска выдворили 222 нелегальных мигранта

В регионе полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В первом квартале 2023 года из Челябинской области за пределы РФ судебные приставы выдворили 222 нелегальных мигранта. Об этом 26 апреля сообщил URA.RU в пресс-служба ГУ ФССП по региону.

«В первом квартале 2023 года за пределы России были выдворено 222 человека. В 2022 году судебные приставы проводили домой 972 иностранца-нелегала. Всего за прошлую неделю домой были отправлены 38 человек», — заявили URA.RU в пресс-службе.

В ведомстве отмечают, что последних нарушителей выявили сотрудники полиции в ходе мероприятия «Нелегальный мигрант». Большинство из них были привлечены к административной ответственности по ч.1.1 ст. 18.1 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ».

В качестве наказания им назначено выдворение и штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Вновь попасть в Россию пойманные нелегалы смогут только через пять лет. Своего возвращения домой иностранцы дожидались в спецучреждении для задержанных граждан.

«Сегодня и в четверг еще 15 иностранцев покинут Россию — кто улетит на самолете, а кого доставят судебные приставы до пункта перехода границы с сопредельной республикой. В челябинском Центре временного содержания иностранных граждан ждут решение своей участи еще более сотни иностранцев-нарушителей», — добавили в ГУ ФССП.