Брат депутата Госдумы лишился должности в крупнейшем челябинском вузе

Ректор ЮУрГУ представил коллективу вуза обновленный проректорский состав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Брат депутата Госдумы Владимира Бурматова Вячеслав лишился должности проректора в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) по молодежной политике и социальным вопросам. Его место занял новый проректор Антон Мануйлов. Информация о кадровых перестановках в крупнейшем вузе размещена на сайте ЮУрГУ.

«На заседании Ученого совета ректор ЮУрГУ Александр Вагнер 25 апреля представил коллективу вуза обновленный проректорский состав. Новые люди в команде — это усиление потенциала для дальнейшего развития ЮУрГУ. Данные специалисты приходят для решения важных задач — проанализировать ситуацию, сгенерировать новые идеи, разработать современные подходы к их реализации», — говорится на сайте ЮУрГУ.

Ректор ЮУрГУ озвучил имена двух новых проректоров. Это Александр Голлай — проректор по цифровой трансформации ЮУрГУ и Антон Мануйлов — проректор по молодежной политике и социальным вопросам. Последний сменил на посту Вячеслава Бурматова.

О причинах смены Вячеслава Бурматова на посту проректора не сообщается. На звонок URA.RU в пресс-службе ЮУрГУ не ответили. Дозвонится до Вячеслава Бурматова также не удалось.

Бурматов был назначен проректором ЮУрГУ в августе 2018 года. Младший брат депутата Госдумы сменил в этой должности председателя Общественной палаты Челябинской области Олега Дубровина, уволившегося из вуза ради должности гендиректора прогубернаторского медиахолдинга «ОблТВ».