Возле коттеджного поселка под Челябинском горит четыре гектара травы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пожар, пламя, огонь, лесной пожар, сельскохозяйственный пал, пожароопасный период, ландшафтный пожар
Рядом с поселком «Малиновка» огнеборцы продолжают тушить горящую траву Фото:

Около коттеджного поселка «Малиновка» под Челябинском горит четыре гектара травы. Об этом URA.RU рассказал глава Сосновского района Евгений Ваганов.

«Возгорание началось от СНТ „Малиновка“. Загорелся камыш, его потушили. Пламя перешло вдоль высоководной линии с двух сторон. Масштаб возгорания составил около четырех гектар», — уточнил Ваганов.

На месте тракторы опахивают очаг возгорания. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что ситуация под контролем и угрозы населению нет.

«На тушении травы работают силы челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Угроза строениям ликвидирована. Работают пять АЦ и два трактора от администрации. Работа продолжается, ситуация под контролем», — сообщили в ведомстве.

Обновлено в 15:30 по уральскому времени:

«Пожар потушен. Все работы завершены», — сообщил глава района Ваганов.

Около поселка «Малиновка» горит трава и камыш
Около поселка «Малиновка» горит трава и камыш
Фото:
На тушении пожара работают пожарные и тракторы, которые опахивают очаг возгорания
На тушении пожара работают пожарные и тракторы, которые опахивают очаг возгорания
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около коттеджного поселка «Малиновка» под Челябинском горит четыре гектара травы. Об этом URA.RU рассказал глава Сосновского района Евгений Ваганов. «Возгорание началось от СНТ „Малиновка“. Загорелся камыш, его потушили. Пламя перешло вдоль высоководной линии с двух сторон. Масштаб возгорания составил около четырех гектар», — уточнил Ваганов. На месте тракторы опахивают очаг возгорания. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что ситуация под контролем и угрозы населению нет. «На тушении травы работают силы челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Угроза строениям ликвидирована. Работают пять АЦ и два трактора от администрации. Работа продолжается, ситуация под контролем», — сообщили в ведомстве. Обновлено в 15:30 по уральскому времени: «Пожар потушен. Все работы завершены», — сообщил глава района Ваганов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...