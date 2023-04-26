Рядом с поселком «Малиновка» огнеборцы продолжают тушить горящую траву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около коттеджного поселка «Малиновка» под Челябинском горит четыре гектара травы. Об этом URA.RU рассказал глава Сосновского района Евгений Ваганов.

«Возгорание началось от СНТ „Малиновка“. Загорелся камыш, его потушили. Пламя перешло вдоль высоководной линии с двух сторон. Масштаб возгорания составил около четырех гектар», — уточнил Ваганов.

На месте тракторы опахивают очаг возгорания. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что ситуация под контролем и угрозы населению нет.

«На тушении травы работают силы челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Угроза строениям ликвидирована. Работают пять АЦ и два трактора от администрации. Работа продолжается, ситуация под контролем», — сообщили в ведомстве.

Обновлено в 15:30 по уральскому времени:

«Пожар потушен. Все работы завершены», — сообщил глава района Ваганов.

Около поселка «Малиновка» горит трава и камыш Фото: Марина Маринина