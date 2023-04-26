ТАСС: военный самолет разбился в Мурманской области. Видео 26 апреля 2023 в 19:46 Размер текста - 17 + В Мурманской области военный самолет упал в озеро Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В районе Мончегорска в Мурманской области упал военный самолет. По предварительной информации, это может быть МиГ-31. «Военный самолет потерпел крушение в Мурманской области из-за возгорания», — сообщает ТАСС. Там добавили, что самолет упал в озеро, летчики успели катапультироваться. По предварительной информации, падение мог совершить самолет МиГ-31. В силовых структурах сообщили, что оперативные службы ведут проверку по факту падения, заключили в агентстве. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Обновление 19:52:



В Минобороны РФ подтвердили факт крушения военного самолета в Мурманской области. Инцидент произошел в рамках учебного полета. В районе Мончегорска в Мурманской области упал военный самолет. По предварительной информации, это может быть МиГ-31. «Военный самолет потерпел крушение в Мурманской области из-за возгорания», — сообщает ТАСС. Там добавили, что самолет упал в озеро, летчики успели катапультироваться. По предварительной информации, падение мог совершить самолет МиГ-31. В силовых структурах сообщили, что оперативные службы ведут проверку по факту падения, заключили в агентстве. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Обновление 19:52: В Минобороны РФ подтвердили факт крушения военного самолета в Мурманской области. Инцидент произошел в рамках учебного полета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям