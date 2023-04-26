ТАСС: военный самолет разбился в Мурманской области. Видео

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Городской жанр. Пермь, миг-31, истребитель, самолет
В Мурманской области военный самолет упал в озеро Фото:

В районе Мончегорска в Мурманской области упал военный самолет. По предварительной информации, это может быть МиГ-31.

«Военный самолет потерпел крушение в Мурманской области из-за возгорания», — сообщает ТАСС. Там добавили, что самолет упал в озеро, летчики успели катапультироваться. По предварительной информации, падение мог совершить самолет МиГ-31. В силовых структурах сообщили, что оперативные службы ведут проверку по факту падения, заключили в агентстве.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Обновление 19:52:

В Минобороны РФ подтвердили факт крушения военного самолета в Мурманской области. Инцидент произошел в рамках учебного полета.

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В районе Мончегорска в Мурманской области упал военный самолет. По предварительной информации, это может быть МиГ-31. «Военный самолет потерпел крушение в Мурманской области из-за возгорания», — сообщает ТАСС. Там добавили, что самолет упал в озеро, летчики успели катапультироваться. По предварительной информации, падение мог совершить самолет МиГ-31. В силовых структурах сообщили, что оперативные службы ведут проверку по факту падения, заключили в агентстве. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Обновление 19:52: В Минобороны РФ подтвердили факт крушения военного самолета в Мурманской области. Инцидент произошел в рамках учебного полета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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