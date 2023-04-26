В районе Мончегорска в Мурманской области упал военный самолет. По предварительной информации, это может быть МиГ-31.
«Военный самолет потерпел крушение в Мурманской области из-за возгорания», — сообщает ТАСС. Там добавили, что самолет упал в озеро, летчики успели катапультироваться. По предварительной информации, падение мог совершить самолет МиГ-31. В силовых структурах сообщили, что оперативные службы ведут проверку по факту падения, заключили в агентстве.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Обновление 19:52:
В Минобороны РФ подтвердили факт крушения военного самолета в Мурманской области. Инцидент произошел в рамках учебного полета.
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